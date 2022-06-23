Про це 24 каналу розповів речник Одеської ОВА Сергій Братчук. За його словами, плани ворога на Одесу є постійними.

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"Ми бачимо, як цей недофюрер постійно згадує наше місто у зверненнях, тому розуміємо, що Одеса для них, як кістка в горлі", – каже він.

Братчук запевняє, що в місті облаштували потужну систему оборони, проте ризики висадки морського десанту Росії на сьогодні залишаються.

Наразі немає активних приготувань для висадки десанту. Також немає у ворога успіхів на суходолі на Південному напрямку, тож немає можливості підтримувати морську піхоту у разі проведення висадки десанту,

– пояснив він.

Речник Одеської ОВА впевнений, що ворог розуміє – Чорне море стане для окупантів мертвим морем, якщо вони спробують висадити там десант.

"Наразі помітне маневрування угруповування чорноморського флоту, яке постійно є в морі. Там завжди є кілька кораблів-ракетоносців і є великі десантні кораблі", – відповів він.

Братчук зауважив, що ці десантні кораблі добряче побовтало в морі, адже на Одещині штормить.

Я знаю, що там (на кораблях) є проблеми в екіпажу, бо в морі не дуже комфортно. Я сподіваюся, що та питна вода на кораблі є краденою з Північно-Кримського каналу і вона їм точно до смаку не прийдеться,

– каже Братчук.

Речник Одеської ОВА додав, що ракетні атаки на місто будуть постійно.

Братчук про загрозу висадки десанту та ракетні обстріли Одещини: відео

До слова, зранку 23 червня російські окупанти знову атакували Південь. Вони вдарили крилатими ракетами по Миколаївщині та Одещині.

Зокрема, 2 ракети випустили у бік Одеської області. Однак сили протиповітряної оборони успішно збили їх. Цю інформацію підтвердив і речник Одеської ОВА Сергій Братчук.

Додамо, ППО в Одесі справді працює ледь не бездоганно. Напередодні ворог намагався завдати ракетного удару по одному з районів області. Підрозділи ППО також збили ракету.