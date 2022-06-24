Зараз море сильно штормить. Тож це змушує ворогів час від часу укриватися в пунктах базування. Наразі на стійкість до морської хвороби випробовують екіпажі 4 ракетних та 3 великих десантних кораблів – саме така кількість російських кораблів базується зараз у Чорному морі.

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Загроза ракетних ударів зберігається

В оперативному командуванні "Південь" наголошують, що загроза ракетного удару з моря залишається досить високою, але не виключає удари й з тимчасово окупованих територій Криму та Херсонщини. Також для ударів по Україні ворог може використовувати стратегічну авіацію.

Шторм може приволочити морські міни до берега

Хоч штормова погода дещо хитає кораблі російських загарбників, разом з цим зростає ризик того, що акваторією можуть дрейфувати морські міни.

Тож пам’ятайте і зважайте на небезпеку, що міститься в прибережних водах та на узбережжі всього південного регіону. Не нехтуйте правилами дій при повітряних тривогах, попередженнями та заборонами, які в першу чергу спрямовані на збереження ваших життів,

– наголосили в ОК "Південь".

Який ризик висадки десанту на Одещину

Росіянам Одеса, немов кістка в горлі, але наразі вони не планують висаджувати там десант і ніяк не готуються до цього.

Так, у Чорному морі постійно "бовтаються" великі десантні кораблі окупантів, тож певний ризик висадки десанту залишається. Хоч наразі він мінімальний, оскільки на даному етапі війни це дорівнює самогубству для росіян.

Через відсутність успіхів на суходолі на Південному напрямку наразі у ворога немає можливості підтримувати морську піхоту у разі проведення висадки десанту. При цьому ні для кого не секрет, що в Одесі облаштували потужну систему оборони.

До слова, наразі на Півдні росіяни лише тримають оборону та намагаються вести контрбатарейну боротьбу. Російське командування не веде активних дій та не створює жодних ударних угруповань, тож загроза поновлення наступу на цьому напрямку – мінімальна. Втім, на жаль, росіяни, немов в агонії, нещадно обстрілюють на Півдні цивільні об'єкти.

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