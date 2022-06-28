Про це 24 каналу розповів речник Повітряних сил України Юрій Ігнат. Він пояснив, чому ППО спрацьовує не у 100% випадків.

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За його словами, наприклад, крилаті ракети Х-101 чи "Калібр", розвивають швидкість до 800 кілометрів на годину.

Ми бачимо запуск, знаємо її приблизний маршрут, вираховуємо алгоритм. Хоча вона може змінювати його по маршруту. Все залежить від рельєфу місцевості, також вона може летіти руслах річок. Так цю ракету збити легше через те, що є час на підготовку,

– зазначив Ігнат.

Однак такі надзвукові ракети, як "Онікс", Х-22, "Кинджал" – збивати дуже важко.

По-перше, тут справа часу – від запуску до влучання минують лічені хвилини;

по-друге – їхня швидкість понад 3 тисячі кілометрів за годину.

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ЗСУ потрібні американські винищувачі

Для того, щоб ефективно протистояти російським окупантам, Збройним Силам України потрібні американські винищувачі F-15 і F-16. Це дасть нам значну перевагу над ворогом у повітрі. Про це заявили двоє українських пілотів із позивними "Мунфіш" і "Джус", які навчались у США.

Передачу американських винищувачів ЗСУ лобіює американський актор Шон Пенн. За його словами, передача американських літаків ніяк не загрожує потенційною ескалацією. В Україні щодня гинуть люди й лише така військова допомога здатна зупинити смерті, зазначив Шон Пенн.

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