Про це заявили двоє українських пілотів із псевдонімами Мунфіш і Джус, які навчались у США.

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Один з пілотів пояснив, що у росіян очевидна технічна перевага в повітрі. Однак якби українські захисники мали американські винищувачі, то це щонайменше зрівняло б нас із ними або навіть забезпечило перевагу.

З іншого боку, ми розглядаємо ці винищувачі як дуже важливий елемент захисту України від подальшої ескалації. Це інструмент, який гарантуватиме, що Росія більше не нападе на Україну,

– зауважив він.

За словами іншого льотчика, сучасніші американські літаки дозволять українським пілотам забезпечити кращий захист територію України від російських ракет.

"Найбільша проблема української протиповітряної оборони – це удари крилатими ракетами, які є дуже складними цілями як для наземних систем ППО, так і винищувачів. Раніше окупанти випустили 51 крилату ракету по наших містах на півночі та заході України, і ЗСУ змогли перехопити лише 4 з них. Тому нам потрібні хороші радари та хороші снаряди, щоб протистояти Росії як з землі, так і в повітрі", – заявив він.

Зверніть увагу! Передачу американських винищувачів ЗСУ лобіює американський актор Шон Пенн. За його словами, передача американських літаків ніяк не загрожує потенційною ескалацією. В Україні щодня гинуть люди й лише така військова допомога здатна зупинити смерті, зазначив Шон Пенн.

Українських пілотів навчатимуть на винищувачах НАТО

У Конгрес США внесли законопроєкт, що передбачає навчання українських пілотів на винищувачах НАТО. Раніше речник Командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат заявив, що "якщо нам передадуть американські літаки, для початку хоча б дві ескадрильї (по 12 одиниць кожна), то їх озброєння допоможе на рівні битися в небі з переважаючою кількістю російської авіації".

"Американці запитують: хто ж на них літатиме? Є молоді пілоти-випускники вже з досвідом роботи на бойових винищувачах, плюс є море льотчиків-запасників, які постійно скаржаться, що їх не беруть у військкоматах", – додав Ігнат.