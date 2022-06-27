Об этом заявили два украинских пилота с псевдонимами Мунфиш и Джус, которые учились в США.

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Один из пилотов объяснил, что у россиян очевидно техническое преимущество в воздухе. Однако если бы у украинских защитников были американские истребители, то это по меньшей мере сравнило бы нас с ними или даже обеспечило преимущество.

С другой стороны, мы рассматриваем эти истребители как важнейший элемент защиты Украины от дальнейшей эскалации. Это инструмент, который будет гарантировать, что Россия больше не нападет на Украину.

– заметил он.

По словам другого летчика, более современные американские самолеты позволят украинским пилотам обеспечить лучшую защиту территории Украины от российских ракет.

"Наибольшая проблема украинской противовоздушной обороны - это удары крылатыми ракетами, которые являются очень сложными целями как для наземных систем ПВО, так и истребителей. Ранее кафиры выпустили 51 крылатую ракету по нашим городам на севере и западе Украины, и ВСУ смогли перехватить только 4 из них .Поэтому нам нужны хорошие радары и хорошие снаряды, чтобы противостоять России как с земли, так и в воздухе", – заявил он.

Обратите внимание! Передачу американских истребителей ВСУ лоббирует американский актер Шон Пенн. По его словам, передача американских самолетов никак не чревата потенциальной эскалацией. В Украине ежедневно гибнут люди и только такая военная помощь способна остановить смерть, отметил Шон Пенн.

Украинских пилотов будут учить на истребителях НАТО

В Конгресс США внесли законопроект, предусматривающий обучение украинских пилотов на истребителях НАТО. Ранее спикер Командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат заявил, что "если нам передадут американские самолеты, для начала хотя бы две эскадрильи (по 12 единиц каждая), то их вооружение поможет на уровне сражаться в небе с преобладающим количеством российской авиации".

"Американцы спрашивают: кто же на них будет летать? Есть молодые пилоты-выпускники уже с опытом работы на боевых истребителях, плюс море летчиков-запасников, которые постоянно жалуются, что их не берут в военкоматах", - добавил Игнат.