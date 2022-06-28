Об этом 24 канала рассказал спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат. Он объяснил, почему ПВО срабатывает не в 100% случаев.
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По его словам, например, крылатые ракеты Х-101 или "Калибр" развивают скорость до 800 километров в час.
Мы видим запуск, знаем его примерный маршрут, высчитываем алгоритм. Хотя она может изменять его по маршруту. Все зависит от рельефа местности, также она может лететь в руслах рек. Так эту ракету сбить легче из-за того, что есть время на подготовку,
– отметил Игнат.
Однако такие сверхзвуковые ракеты, как "Оникс", Х-22, "Кинжал" - сбивать очень тяжело.
- Во-первых, здесь дело времени – от запуска до попадания проходят считанные минуты;
- во-вторых – их скорость более 3 тысяч километров в час.
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ВСУ нужны американские истребители
- Для того чтобы эффективно противостоять российским оккупантам, Вооруженным Силам Украины нужны американские истребители F-15 и F-16. Это даст нам значительное преимущество над врагом в воздухе. Об этом заявили два украинских пилота с позывными "Мунфиш" и "Джус", которые учились в США.
- Передачу американских истребителей ВСУ лоббирует американский актер Шон Пенн. По его словам, передача американских самолетов никак не чревата потенциальной эскалацией. В Украине ежедневно гибнут люди и только такая военная помощь способна остановить смерть, отметил Шон Пенн.
Как украинские защитники уничтожают российскую авиацию
- Львовские десантники сбили российский вертолет Ка-52 , стоимость которого составляет 16 миллионов долларов. Украинский воин приземлил вражеского "Аллигатора" из переносного зенитно-ракетного комплекса "Игла".
- На границе Запорожской и Днепропетровской областей украинские защитники сбили российский вертолет Ми-35М благодаря переносному зенитно-ракетному комплексу Stinger.
- Нашим защитникам удалось сбить истребитель Су-34 , вертолет Ка-52, беспилотники и крылатые ракеты.
- Также следует отметить, что часть российских самолетов даже не может долететь до Украины. В ночь на 24 июня стало известно, что в России разбился стратегический самолет Ил-76 .