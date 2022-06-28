Об этом 24 канала рассказал спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат. Он объяснил, почему ПВО срабатывает не в 100% случаев.

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По его словам, например, крылатые ракеты Х-101 или "Калибр" развивают скорость до 800 километров в час.

Мы видим запуск, знаем его примерный маршрут, высчитываем алгоритм. Хотя она может изменять его по маршруту. Все зависит от рельефа местности, также она может лететь в руслах рек. Так эту ракету сбить легче из-за того, что есть время на подготовку,

– отметил Игнат.

Однако такие сверхзвуковые ракеты, как "Оникс", Х-22, "Кинжал" - сбивать очень тяжело.

Во-первых, здесь дело времени – от запуска до попадания проходят считанные минуты;

во-вторых – их скорость более 3 тысяч километров в час.

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ВСУ нужны американские истребители

Для того чтобы эффективно противостоять российским оккупантам, Вооруженным Силам Украины нужны американские истребители F-15 и F-16. Это даст нам значительное преимущество над врагом в воздухе. Об этом заявили два украинских пилота с позывными "Мунфиш" и "Джус", которые учились в США.

Передачу американских истребителей ВСУ лоббирует американский актер Шон Пенн. По его словам, передача американских самолетов никак не чревата потенциальной эскалацией. В Украине ежедневно гибнут люди и только такая военная помощь способна остановить смерть, отметил Шон Пенн.

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