Так, к счетчику потерь кафиров сегодня добавились по меньшей мере по 1 самолету и вертолету , несколько БПЛА и крылатых ракет. Об этом сообщили в командовании Воздушных сил Вооруженных Сил Украины накануне нового дня 5 июня.

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Успехи украинской противовоздушной обороны за сутки 4 июня

В сообщении командования отмечается, что на Восточном направлении зенитные ракетные подразделения Воздушных сил ВСУ "демилитаризовали" еще один вражеский самолет . По предварительной информации, нашим защитникам и защитницам удалось уничтожить российский истребитель-бомбардировщик Су-34.

Вместе с тем, на Южном направлении Вооруженные Силы Украины уничтожили беспилотный летательный аппарат российских оккупантов типа "Форпост". Кроме того, противовоздушная оборона Сухопутных войск Украины попала во вражеский вертолет Ка-52 и "приземлила" два БПЛА захватчиков типа "Орлан-10".

Военно-морские силы Украины, в свою очередь, поразили украинскими средствами противовоздушной обороны четыре крылатые ракеты типа "Калибр", выпущенные из подлодок российских оккупантов по территории нашего государства.

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Отмечается, что украинские истребители продолжают патрулировать воздушное пространство Украины, а ударная авиация Воздушных сил оказывает огневую поддержку Силам обороны на Восточном направлении и других операционных районах.

В общем, за сутки 4 июня украинское ПВО уничтожило 9 воздушных целей российских оккупантов:

1 самолет (вероятнее всего, Су-34);

1 вертолет Ка-52;

3 беспилотных летательных аппарата оперативно-тактического уровня (2 "Орлана-10" и 1 "Форпост");

4 крылатые ракеты.

Напомним, что всего за время полномасштабной войны против Украины с 24 февраля Россия уже потеряла около 31 050 человек своей живой силы. Кроме того, ВСУ было уничтожено около 210 вражеских самолетов, 175 вертолетов, 540 беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня, 122 крылатые ракеты и т.д.

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