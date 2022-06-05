Так, до лічильника втрат окупантів сьогодні додались щонайменше по 1 літаку та вертольоту, кілька БПЛА та крилатих ракет. Про це повідомили у командуванні Повітряних сил Збройних Сил України напередодні нової доби 5 червня.

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Успіхи української протиповітряної оборони за добу 4 червня

У повідомленні командування зазначається, що на Східному напрямку зенітні ракетні підрозділи Повітряних сил ЗСУ "демілітаризували" ще один ворожий літак. За попередньою інформацією, нашим захисникам та захисницям вдалось знищити російський винищувач-бомбардувальник Су-34.

Разом з тим на Південному напрямку Збройні Сили України знищили безпілотний літальний апарат російських окупантів типу "Форпост". Крім того, протиповітряна оборона Сухопутних військ України влучила у ворожий вертоліт Ка-52 та "приземлила" два БПЛА загарбників типу "Орлан-10".

Військово-морські сили України, своєю чергою, вразили українськими засобами протиповітряної оборони чотири крилаті ракети типу "Калібр", випущені з підводних човнів російських окупантів по території нашої держави.

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Зазначається, що українські винищувачі продовжують патрулювати повітряний простір України, а ударна авіація Повітряних сил надає вогневу підтримку Силам оборони на Східному напрямку та в інших операційних районах.

До слова, загалом за добу 4 червня українська ППО знищила 9 повітряних цілей російських окупантів:

1 літак (найімовірніше, Су-34);

1 гелікоптер Ка-52;

3 безпілотні літальні апарати оперативно-тактичного рівня (2 "Орлани-10" та 1 "Форпост");

4 крилаті ракети.

Нагадаємо, що загалом за час повномасштабної війни проти України з 24 лютого Росія вже втратила близько 31 050 осіб своєї живої сили. Крім того, ЗСУ було знищено близько 210 ворожих літаків, 175 гелікоптерів, 540 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 122 крилаті ракети тощо.

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