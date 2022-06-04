За даними Генштабу ЗСУ лише за минулу добу вдалося ліквідувати 100 окупантів. Однак зазначають, що кількість орієнтовна, оскільки підрахунок ускладнюють активні бойові дії.

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Статистика втрат ворога станом на 101 день війни

Станом на 4 червня українські воїни ліквідували та знищили:

особового складу – 31 050 близько осіб;

танків – 1 376 одиниць,

бойових броньованих машин – 3 379 одиниць,

артилерійських систем – 680 одиниць,

реактивних систем залпового вогню – 207 одиниць,

засобів протиповітряної оборони – 95 одиниць,

літаків – 210 одиниць,

гелікоптерів – 175 одиниць,

безпілотників оперативно-тактичного рівня – 540 одиниць,

крилатих ракет – 122 одиниці,

кораблів /катерів – 13 одиниць,

автомобільної техніки та автоцистерн – 2 337 одиниць,

спеціальної техніки – 52 одиниці.

Втрати окупантів за минулу добу

Лише за минулу добу наші захисники та захисниці знищили:

близько 100 окупантів

9 танків;

13 бойових броньованих машин;

5 артилерійських систем;

5 безпілотників;

1 крилату ракету;

8 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;

1 одиницю спеціальної техніки окупантів.



Втрати окупантів станом на 4 червня / Інфографіка Генштабу ЗСУ

Ситуація на фронті

Станом на 4 червня ситуація на Сході нашої держави залишається найбільш напруженою. Зокрема запеклі бої тривають за Сєвєродонецьк. Українські воїни дають потужну відсіч, тому загарбники контролюють лише частину міста.

Крім того, наші захисники та захисниці відбили кілька спроб наступу та штурму на східних напрямках фронту. Однак на Південнобузькому напрямку окупанти здійснили спробу наступу. Наші воїни дали відсіч, тому загарбникам довелося відступити.

Водночас на Півдні окупанти скеровують свої зусилля на позиційну оборону вже зайнятих позицій. Більше про ситуацію на фронті станом на 101-ий день повномасштабної війни з Росією ви можете переглянути в карті бойових дій.

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