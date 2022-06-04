По данным Генштаба ВСУ только за минувшие сутки удалось ликвидировать 100 кафиров. Однако отмечают, что количество ориентировочно, поскольку подсчет усложняют активные боевые действия.

Важно ВСУ продвигаются по Херсонщине, удар по Одесщине: основное за 101 день войны

Статистика потерь врага на 101 день войны

На 4 июня украинские воины ликвидировали и уничтожили:

  • личного состава – 31 050 человек;
  • танков – 1 376 единиц,
  • боевых бронированных машин – 3 379 единиц,
  • артиллерийских систем – 680 единиц,
  • реактивных систем залпового огня – 207 единиц,
  • средств противовоздушной обороны – 95 единиц,
  • самолетов – 210 единиц,
  • вертолетов – 175 единиц,
  • беспилотников оперативно-тактического уровня – 540 единиц,
  • крылатых ракет – 122 единицы,
  • кораблей /катеров – 13 единиц,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 2 337 единиц,
  • специальной техники – 52 единицы.