По данным Генштаба ВСУ только за минувшие сутки удалось ликвидировать 100 кафиров. Однако отмечают, что количество ориентировочно, поскольку подсчет усложняют активные боевые действия.

Важно ВСУ продвигаются по Херсонщине, удар по Одесщине: основное за 101 день войны

Статистика потерь врага на 101 день войны

На 4 июня украинские воины ликвидировали и уничтожили: