Вони шоковані наслідками ракетного удару ворога. Про це 24 каналу розповіла кореспондентка з Полтави Ірина Соляник.

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Як реагують містяни

За її словами, про те, що люди планують виїжджати з міста поки не мовиться. Такого ніхто не очікував. Однак ще після перших обстрілів батьки перестраховувались і відвозити дітей подалі від міста.

Кременчук, як і Полтава приймали переселенців, тому що це велике промислове місто й було більше шансів знайти роботу. Люди навпаки туди приїжджали,

– зазначила Соляник.

Як нагадала журналістка, Кременчук обстрілювали уже тричі перед цим, однак це відбувалось у промисловій зоні.

Люди чули вибухи, їм було страшно, але такої атаки ще не було. Це доволі людне місце, недалеко від центру,

– розповіла вона.

Соляник впевнена, що росіяни розуміли, куди вони стріляють. Вони зробили це свідомо, оскільки у такій порі там зазвичай багато людей.

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Росія вгатила по ТЦ у Кременчуку: кількість загиблих зросла

Російські військові 27 червня завдали ракетного удару Кременчуку. Як зауважив секретар РНБО Олексій Данілов, одна з ракет влучила у ТРЦ "Амстор", а от друга – у стадіон.

У ТРЦ перебували близько 1000 людей перед атакою.

Уже з'явились оновлені дані про жертв атаки. Станом на ранок 28 червня відомо про 18 загиблих. Одна з них загинула у лікарні. Її медикам врятувати не вдалось.

Мер Кременчука Віталій Малецький зауважив, що станом на ранок 36 людей вважаються зниклими безвісти.

Наразі на місці ракетного удару продовжують працювати рятувальники. Пожежу уже практично загасили. Майже половину завалів рятувальникам вдалося розібрати. Такі дані станом на 9:30.

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