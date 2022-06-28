Вони шоковані наслідками ракетного удару ворога. Про це 24 каналу розповіла кореспондентка з Полтави Ірина Соляник.
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Як реагують містяни
За її словами, про те, що люди планують виїжджати з міста поки не мовиться. Такого ніхто не очікував. Однак ще після перших обстрілів батьки перестраховувались і відвозити дітей подалі від міста.
Кременчук, як і Полтава приймали переселенців, тому що це велике промислове місто й було більше шансів знайти роботу. Люди навпаки туди приїжджали,
– зазначила Соляник.
Як нагадала журналістка, Кременчук обстрілювали уже тричі перед цим, однак це відбувалось у промисловій зоні.
Люди чули вибухи, їм було страшно, але такої атаки ще не було. Це доволі людне місце, недалеко від центру,
– розповіла вона.
Соляник впевнена, що росіяни розуміли, куди вони стріляють. Вони зробили це свідомо, оскільки у такій порі там зазвичай багато людей.
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Росія вгатила по ТЦ у Кременчуку: кількість загиблих зросла
- Російські військові 27 червня завдали ракетного удару Кременчуку. Як зауважив секретар РНБО Олексій Данілов, одна з ракет влучила у ТРЦ "Амстор", а от друга – у стадіон.
- У ТРЦ перебували близько 1000 людей перед атакою.
- Уже з'явились оновлені дані про жертв атаки. Станом на ранок 28 червня відомо про 18 загиблих. Одна з них загинула у лікарні. Її медикам врятувати не вдалось.
- Мер Кременчука Віталій Малецький зауважив, що станом на ранок 36 людей вважаються зниклими безвісти.
- Наразі на місці ракетного удару продовжують працювати рятувальники. Пожежу уже практично загасили. Майже половину завалів рятувальникам вдалося розібрати. Такі дані станом на 9:30.
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