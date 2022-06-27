У Кременчуці повідомлять про вибухи. Мешканці міста мають залишатися в укриттях та не наражати себе на небезпеку. Поки що офіційного підтвердження вибухів у місті немає. Очікується коментар місцевої влади.
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У полтавському Кременчуці очевидці повідомляють про вибухи. Місцевих мешканців закликають бути обережними та лишатися в укриттях.
У Кременчуці повідомлять про вибухи. Мешканці міста мають залишатися в укриттях та не наражати себе на небезпеку. Поки що офіційного підтвердження вибухів у місті немає. Очікується коментар місцевої влади.