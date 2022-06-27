В Кременчуге сообщат о взрывах. Жители города должны оставаться в укрытиях и не подвергать себя опасности. Пока официального подтверждения взрывов в городе нет. Ожидается комментарий местных властей.
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В полтавском Кременчуге очевидцы сообщают о взрывах. Местные жители призывают быть осторожными и оставаться в укрытиях.
В Кременчуге сообщат о взрывах. Жители города должны оставаться в укрытиях и не подвергать себя опасности. Пока официального подтверждения взрывов в городе нет. Ожидается комментарий местных властей.