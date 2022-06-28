Мэр Кременчуга Виталий Малецкий сообщил, что в городе решили объявить траур по погибшим из-за атаки. Он продлится три дня – 28, 29 и 30 июня.

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Сегодня в Украине – День Конституции. Но в Кременчуге государственные флаги будут приспущены. В эти дни запрещается проводить какие-либо развлекательные мероприятия,

– сообщил мэр.

Он также выразил искренние соболезнования родным и близким погибших. По его словам, то, что произошло – это самая большая трагедия в современной истории Кременчуга.

В то же время, по словам Малецкого, община города требует привлечь к ответственности виновных в том, что развязалась эта война. Также люди требуют наказания для напавших на мирных граждан.

Траур объявили и на всей Полтавщине

Глава Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин сообщил, что 28 июня будет траурным днем во всем регионе. Таким образом почтит память погибших в результате обстрела ТРЦ в городе Кременчуг.

По словам Лунина, в знак скорби опустят государственные флаги с черной лентой на зданиях органов государственной власти, местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций.

Также будут действовать ограничения на проведение развлекательных мероприятий. Запретили и звучание развлекательной музыки в заведениях торговли и общественного питания.

Последние новости о трагедии

Российские оккупанты атаковали торговый центр в Кременчуге 27 июня из Курской области ракетами Х-22. Украинцы уже смогли установить конкретных россиян, которые могут быть причастны к военному преступлению. Есть их имена, фото, должности. Военные преступники, атаковавшие Кременчуг, служат в базирующемся в Калужской области 52 гвардейском тяжелом бомбардировочном авиационном полку воинской части 33310 в населенном пункте Шайковка.

Данные о погибших и раненых в результате атаки постоянно обновляются и, к сожалению, их количество растет. К утру 28 июня было известно о 18 погибших. На месте ракетного удара продолжали работать спасатели. Мэр сообщал, что еще 36 человек считаются пропавшими без вести. Также есть госпитализированные в больницу. Всего на момент атаки в ТЦ находились 1000 человек.

Но это не единственная ракета, выпущенная по Кременчугу в тот день. Другая вражеская ракета россиян попала в пустырь. Именно из-за этого в результате этого удара никто не погиб. Ракета была также высокой точности. Стоит отметить, что в Кременчуге очень много жителей, которые говорят по-русски и являются русскими по национальности.

Появились новые детали о ТЦ в Кременчуге: смотрите видео