Пані посол США в Україні Бріджит Брінк заявила, що бачила жахливі повідомлення та кадри з Кременчука. Вона наголосила, що світ притягне Кремль до відповіді за його звірства в Україні.

Важливо Внаслідок удару по Кременчуку загинули щонайменше 11 людей

Держсекретар США Ентоні Блінкен також запевни, що Росія відповідатиме за скоєне в Україні.

Реакція Джонсона

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що удар продемонстрував "глибину жорстокості та варварства", до якої опустився Путін, передає CNN.

Британський лідер наголосив, що Путін повинен усвідомити – його поведінка лише зміцнить рішучість України та будь-якої іншої країни G7 залишатися поруч з Києвом стільки, скільки буде потрібно.

Що відомо про удар по Кременчуку

Росіяни 27 червня випустили 2 ракети по Кременчуку. За словами секретаря РНБО Олексія Данілова, одна з них прилетіла у міський стадіон, інша – влучила у торговий центр "Амстор". Оскільки атака була посеред білого дня, у ТРЦ перебували до тисячі людей.

Ракетами Х-22 запускали з дальніх бомбардувальників Ту-22 М3. Літаки росіян злетіли з аеродрому Шайковка, а пуски здійснювались з Курської області.

Президент Володимир Зеленський наголосив, що кількість жертв неможливо уявити. Станом на 21:00 відомо, що загинули 11 людей, зазнали поранення – 40. Серед них 25 людей госпіталізували, шестеро перебувають у важкому стані.

У ТРЦ спалахнула масштабна пожежа, до гасіння якої залучили понад 100 рятувальників. Вогонь охопив 10 тисяч квадратних метрів. Зараз надзвичайники розбирають завали – торговий центр повністю зруйновано.

ТРЦ не мав жодної стратегічної цінності та будь-якого відношення до військових об'єктів. Радник глави ОП Михайло Подоляк наголосив, що цей обстріл – акт тероризму. Українська влада закликала світових лідерів відреагувати та визнати Росію державою-терористом.

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