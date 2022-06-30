Що може змусити армію Білорусі піти на Україну

Про це 24 каналу розповів військовий експерт Олег Жданов. Він вважає, що без присутності російських військ білоруська армія навряд втрутиться у війну проти України.

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Експерт пояснив, що Білорусь віддає боєприпаси та техніку довгострокового зберігання до Росії.

"Але так не роблять, коли готуються до війни – не віддають свої воєнні запаси, особливо боєприпаси і техніку, бо чим тоді їм воювати", – зауважив Жданов.

За його словами, єдине, що може змусити Білорусь піти в бій – це наказ з боку Путіна і примушення Лукашенка до видання такого наказу.

Жданов запевняє, що очільнику Кремля може бути потрібно відтягнути частину сил ЗСУ з будь-якого напрямку, особливо зі Сходу.

Але мені здається, що вони будуть чекати той армійський корпус, який зараз формується в найманці в Муліно, чисельністю до 15 тисяч військових. Його формування заплановано на серпень,

– заявив експерт.

Він має інформацію, що цей армійський корпус може зайти в Білорусь і тоді разом з білоруською армією вони почнуть просуватися до України.

Лукашенко хитріший, ніж Путін

Жданов зазначив, що в і підрозділах білоруської армії присутні російські офіцери, які намагаються проводити інформацію серед білорусів доцільності війни з Україною.

Проте, на його думку, Путін не має впливу на керівний апарат Білорусі, бо тоді він би вже прибрав Лукашенка.

Справа в тому, що він (Лукашенко – 24 канал) жорстко контролює силову структуру в країні – КДБ і поліцію, і він створює атмосферу, як і Путін в Росії, тобто "є Лукашенко – є Білорусь, нема Лукашенка – нема Білорусі",

– пояснив експерт.

Жданов каже, що Лукашенко намагається переконати Путіна, що якщо з ним щось станеться, то першими до білоруського народу можуть добігти західні країни.

"Лукашенко набагато хитріший, ніж Путін. Він 20 років водить главу Кремля за ніс", – підсумував експерт.

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