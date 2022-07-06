Такі провокації проводять звичайно що для того аби потім звинуватити у всьому Україну. Також хочуть тримати градус ненависті росіян до українців, щоб виправдовувати свою війну.

Читайте також В окупованій Ясинуватій "бавовна" влучила у гуртожиток з окупантами, – соцмережі

Чому росія так робить

Такі дії агресора пояснив радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк. Він назвав обстріли власних міст Росії постійними виставами.

Це щоб відволікти росіян від "холодильника", підтримувати градус антиукраїнської істерії й зірвати постачання західної зброї. Але все фіксується,

– сказав він.

На кремль чекає трибунал за злочини не лише перед народом, а й перед власним.

Зверніть увагу! Якщо ви бачите у наших новинах прізвища та імена з малої букви, то це не помилка, а позиція редакції щодо дій держав-терористів й окремих людей, які підтримали повномасштабне вторгнення в Україну.

"Бавовна" в росії

Росіяни з прикордонних міст часто скаржились на "хлопки", тому українці подумали, що хлопок на українську означає бавовна і тепер у росіян часто така "бавовна" трапляється. Наприклад, у російському Бєлгороді 3 липня пролунали гучні "хлопки". Після них над містом скупчились хмари диму. Від "хлопків" перелякались місцеві росіяни, питають у влади, як же їм спати спокійно. Але та нічого пояснювати не збирається.

російському Бєлгороді 3 липня пролунали гучні "хлопки". Після них над містом скупчились хмари диму. Від "хлопків" перелякались місцеві росіяни, питають у влади, як же їм спати спокійно. Але та нічого пояснювати не збирається. Були "хлопки" без пояснення і в Курську. Але людям також нічого не сказали. Натомість відомо, що саме з цих міст по Україні, зокрема, Харкову, запускають ракети. До слова, росіяни цьому дуже радіють, кажуть, що так все і треба і хочуть, щоб ракети вбили якомога більше українців.

Збройні сили Росії нещадно стріляли й по Сумщині, але водночас заявляли про вибухи в Курській області. Окупантам привиділися обстріли у Глушківському районі, що поряд із Сумщиною. Про "обстріли" заявив губернатор російської Курської області Роман Старовойт. Він сказав, що буцімто хтось стріляв з мінометів та артилерійських снарядів.

Звинувачують в атаці українців, хоча в нас на озброєнні таких ракет нема: дивіться відео