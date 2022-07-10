Про це в ефірі всеукраїнського телемарафону повідомив радник голови МВС Вадим Денисенко. Він наголосив, що зараз головна мета ворога – захопити Слов'янськ, проте ЗСУ дають відсіч.

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Удари по складах сповільнюють росіян

Протягом останніх днів, завдяки техніці, яка прийшла з Заходу, нам вдалось фактично щодня знищувати, як мінімум, по одному складу з боєприпасами. Це безумовно сповільнює росіян,

– зазначив Денисенко.

Радник міністра внутрішніх справ додав, що росіяни обрали тепер тактику, яку продемонстрували у Лисичанську та Сєвєродонецьку. Вони концентрують велику кількість техніки та живої сили на відносно невеликій території.

Удари по складах залишаються пріоритетом

Через сили ворога буквально "випалюють українську землю". Саме завдяки потужному знищенню складів, армії агресора не дають застосувати цю тактику.

Наше головне завдання – це саме знищення складів по всьому периметру – там, де вони ближче підвозять їх до лінії фронту,

– сказав радник міністра.

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Вибухи на складах окупантів: коротко

За словами радника голови ОП Олексія Арестовича, 9 липня в Новій Каховці підірвали пункт управління 49 армії. За попередніми даними, знищено близько 100 ворогів, ще 200 отримали поранення. Також вибухнули засоби ППО та ракети.

Гучні вибухи лунали і в Чорнобаївці, що поблизу Херсона. Там довго тривала пожежа та детонували боєприпаси.

Було гаряче і на складах окупантів в Харцизьку. Подекуди вибухало так сильно, що в автомобілів вмикалась сигналізація.

Дивіться у відео, як горять склади ворогів: