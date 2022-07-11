Гучні звуки було чутно у Каховці та поблизу. Про це повідомив радник глави Херсонської обласної військової адміністрації Сергій Хлань.

До теми Уражено командні пункти артбригади та росгвардії: що відбувалося на Півдні 10 липня

Окупантів розбили у Таврійську

Чиновник повідомив про чітке влучання ЗСУ у Таврійську. Наші бійці знищили пересувний командний пункт ворога, військову техніку, радари й антени, ППО окупантів.

Крім того, ліквідували і самих росіян. Кількість "двухсотих" поки невідома.

Попередні удари на Херсонщині

За добу 10 липня українські захисники знищили 4 склади з ворожими боєприпасами та уразили пункт управління загарбників на Херсонщині. Знешкодили 15 російських окупантів та понад 60 одиниць техніки, з них 57 одиниць – броньована та автомобільна техніка, зокрема командно-штабні машини, протитанкові та переносні зенітні ракетні комплекси.

Біля Чорнобаївки 9 липня ЗСУ двічі вдарили по окупантах. Зокрема, вгатили по командних пунктах, скупченню техніки, польових складах боєприпасів.

До речі, президент Володимир Зеленський дав наказ військовим деокупувати частину Півдня. Міністр оборони Олексій Резніков розповів, що Україна збирає мільйонні бойові сили, що для цього потрібні.

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