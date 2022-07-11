Відповідний документ поширюють російські ЗМІ. Таким чином очільник кремля ще раз підтвердив, що прагне захопити всю Україну.

Зауважте Війна проти України та "рішення" по Литві: про що знову говорили путін і лукашенко

Раніше указ диктатора стосувався тимчасово окупованих регіонів

Новий указ владіміра путіна передбачає спрощену процедуру надання російського громадянства всім українців. Новий документ вніс зміни до попередніх, які передбачали видання російських паспортів мешканцям тимчасово окупованих територій на території Донеччини, Луганщини, Херсонщини та Запоріжжя.

Тепер російський диктатор вкотре підтвердив свої злочинні наміри щодо всієї території України. Крім того, ще може означати початок видачі російських паспортів на тимчасово окупованих територіях Харківської та Миколаївської областей.

Які території України перебувають під тимчасовою окупацією

Станом на 11 липня під тимчасовою окупацією росіян перебуває півострів Крим, майже вся територія Луганщини, частини Херсонської, Запорізької, Миколаївської, Донецької та Харківської областей.

Захоплені окупантами частини Київщини, Сумщини та Чернігівщини вдалося звільнити. Також від окупантів звільнена й Одещина. Єдиним окупованим пунктом області було селище Біле на острові Зміїний. Після завершення вдалої військової операції ЗСУ та встановлення державного прапора України, Одещина офіційно стала вільною від окупантів.

Увечері 10 липня міністр оборони Олексій Резніков повідомив, що президент Володимир Зеленський віддав наказ звільнити Південь України від російських загарбників.

Цікаво – Ступак про наказ Зеленського деокупувати Південь: дивіться відео