Соответствующий документ распространяют российские СМИ. Таким образом, глава кремля еще раз подтвердил, что стремится захватить всю Украину.

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Ранее указ диктатора касался временно оккупированных регионов

Новый указ владимира путина предусматривает упрощенную процедуру предоставления российского гражданства всем украинцам. Новый документ внес изменения в предыдущие, которые предусматривали выдачу российских паспортов жителям временно оккупированных территорий на территории Донбасса, Луганщины, Херсонщины и Запорожья.

Теперь российский диктатор еще раз подтвердил свои преступные намерения по всей территории Украины. Кроме того, может означать начало выдачи российских паспортов на временно оккупированных территориях Харьковской и Николаевской областей.

Какие территории Украины находятся во временной оккупации

По состоянию на 11 июля во временной оккупации россиян находится полуостров Крым, почти вся территория Луганщины, части Херсонской, Запорожской, Николаевской, Донецкой и Харьковской областей.

Захваченные оккупантами части Киевщины, Сумщины и Черниговщины удалось освободить. Также от оккупантов освобождена и Одесщчина. Единственным оккупированным пунктом области был поселок Белый на острове Змеиный. После завершения удачной военной операции ВСУ и установления государственного флага Украины Одесчина официально стала свободной от оккупантов.

Вечером 10 июля министр обороны Алексей Резников сообщил, что президент Владимир Зеленский отдал приказ освободить Юг Украины от российских захватчиков.

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