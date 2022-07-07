На острове завершена военная операция. Над ним теперь окончательно развевается украинский флаг. На флаге даже оставили символическое послание русскому военному кораблю. Об этом сообщил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.

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На флаге оставили послание для корабля

На государственном флаге, который украинские воины подняли на острове Змеиный, оставили надпись с напоминанием оккупантам, что остров Змеиный – это Украина. Свою подпись на флаге оставил глава Одесского ОВА Максим Марченко.

Помни, "русский военный корабль", остров Змеиный – это Украина,

– такое послание оставили на флаге.

Установление государственного флага на острове ознаменовало, что на территории Одесской области нет российских оккупантов. Поселок Белый на острове Змеиный был единственным оккупированным населенным пунктом области.

Послание для оккупантов на украинском флаге / Фото Сергея Братчука

Марченко подписывает украинский флаг / Фото Сергея Братчука

Обратите внимание! Послание для "корабля" оставили не случайно, ведь во время захвата острова 24 февраля экипаж российского крейсера "Москва" требовал от оборонявших остров украинских пограничников сдаться. Однако в ответ они услышали "русский военный корабль иди на**й". Впоследствии эта фраза приобрела безумную популярность и стала одним из символов русско-украинской войны.

Змеиный – это Украина / Фото из фейсбука Арута Папояна

Впоследствии военнослужащий Арут Папоян опубликовал видео из Змеиного, на котором развевается государственный флаг Украины.

Украинский флаг на Змеином: смотрите видео

Реакция Офиса Президента

На поднятие флага на острове Змеиный отреагировал глава Офиса Президента Андрей Ермак. Он отметил, что скоро таких кадров будет гораздо больше.

Впереди у нас много таких видео из украинских городов, которые сейчас во временной оккупации. Нам всем нужно больше говорить о победах Украины над Россией. Змеиный – это одна из таких побед. Гордимся воинами,

– подчеркнул Ермак.

О флаге на Змеином сообщали ранее

4 июля начальница объединенного координационного пресс-центра оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк заявила, что на Змеином установлен украинский флаг, а военная операция официально завершена.

Однако впоследствии Гуменюк уточнила свое заявление, мол, оно было метафорическим. Украинский флаг в тот день доставили вертолетом.