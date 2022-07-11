Наші захисники та захисниці роблять усе можливе для того, щоб якомога швидше звільнити Херсонщину від російських окупантів. Ворог намагається втримати захоплені території під своїм контролем, але це йому не надто вдається.

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Ситуація на Півдні

Як розповіла начальник пресцентру ОК "Південь" Наталя Гуменюк, ситуація в південному регіоні залишається стабільно напруженою. Наші герої просуваються повільно, але дуже впевнено. Про їхні успіхи буде повідомлено тоді, коли вдасться їх закріпити.

Основні досягнення – це ураження командних пунктів і логістичних центрів, як-от склади боєприпасів та паливо-мастильних матеріалів. Також вдається бити по ворожій техніці, яка перебуває безпосередньо на позиціях вздовж лінії зіткнення. Ми вражаємо одиниці, які несуть дуже велику загрозу для населених пунктів поблизу, це РСЗВ та важка ствольна артилерія,

– розповіла Гуменюк.

Що стосується спроб окупантів втримати позиції та завадити просуванню ЗСУ, то вони сподіваються на авіаційні удари по тилових напрямках, продовжуються ракетні обстріли міст. Також росіяни почали активніше використовувати зенітні системи С-300. Вони заряджають їх розривними снарядами для максимального ураження.

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