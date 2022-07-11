российские оккупанты и их диктатор владимир путин очень надеются, что им удастся спровоцировать глобальный продовольственный кризис. Они твердо убеждены в том, что это позволит им выторговать какие-нибудь преференции и снятие некоторых санкций.

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Беседа Эрдогана с путиным

Президент Турции Реджеп Эрдоган провел телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным. Темой разговора была организация безопасных коридоров в Черном море для экспорта украинского зерна.

Турецкий лидер отметил, что время решить эту проблему уже пришло, а также призвал путина прекратить боевые действия и прибегнуть к переговорам.

Кража украинского зерна россиянами: последние новости

россияне продолжают вывозить украденное в Украине зерно по морю. Появились новые фотоподтверждения преступлений российских оккупантов.

Вагоны с зерном заметили и на территории Беларуси. Вполне возможно, что оккупанты перегоняют украденный товар и через его территорию.

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