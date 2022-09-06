Как рассказали британские разведчики, такая ситуация сложилась благодаря международным санкциям.

Важно Уже 50 тысяч ликвидированных российских военных: свежие потери врага

Как уменьшилось количество российских беспилотников

В начале августа СМИ сообщали о 27 вылетах российских беспилотных летательных аппаратов на западном берегу Днепра каждый день. В то время как в течение августа оккупанты совершали 50 вылетов в день.

В последние годы российская доктрина придает все более заметную роль БпЛА, в частности, для выявления целей для ударов артиллерии. БПЛА могут быть уязвимыми как к кинетическим эффектам, когда их сбивают непосредственно, так и к электронным помехам.

– объяснили разведчики.

В разведке предположили, что, учитывая боевые потери, россия пытается сохранить запасы БпЛА. Ограниченная доступность разведывательных БПЛА, вероятно, усугубляет тактическую осведомленность командиров и все больше мешает российским операциям.

Рутин лично ездил в Иран договариваться о беспилотниках

Советник по нацбезопасности США Джейк Салливан 11 июля сообщил, что у Белого дома есть информация о том, что Иран может поставить россии ударные беспилотники и готовится научить российские войска использовать их. В ответ министр иностранных дел Ирана Нассер Канаани заявил, что Иран не будет поставлять россии оружие, в том числе беспилотники.

В середине июля путин совершил один из редких иностранных визитов в 2022 году, посетив Иран. Лидер исламской революции в Иране Сейед Али Хосейни Хаменеи после встречи с путиным поддержал российскую агрессию против Украины. В МИД Украины действия Ирана назвали недопустимыми.

Сообщалось, что путин, вероятно, лично ездил в Иран договариваться по поводу беспилотников. Уже в начале августа американский Институт изучения войны сообщал, что Иран мог отправить БПЛА в россию для полевых испытаний. Американская разведка OSINT сообщает, что к агрессору выехали и иранские пилоты для обучения на их самолетах Су.