Участники заседания заслушали доклады командующих войсками оперативных направлений об актуальной ситуации на участках фронта, где сосредоточены основные усилия. Также был рассмотрен план дальнейшего освобождения украинских земель от российских оккупантов.

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Подробности Ставки Главнокомандующего

Сообщается, что отдельно присутствующие проанализировали вероятные действия россиян в ближайшее время. Члены Ставки рассмотрели вопрос обеспечения вооружением и боеприпасами Сил обороны и их распределение по группировкам, находящимся на самых сложных участках фронта.

В заседании приняли участие:

глава Минобороны Алексей Резников

главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный,

начальник ГУР МО Кирилл Буданов,

глава МВД Денис Монастырский,

глава МИД Дмитрий Кулеба,

глава Мининфраструктуры Александр Кубраков,

руководитель ОП Андрей Ермак,

секретарь СНБО Алексей Данилов,

руководители силовых ведомств, правоохранительных органов и сил логистики.

В режиме видеосвязи к заседанию присоединились командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский, командующие войсками ОК "Запад" и ОК "Юг" Сергей Литвинов и Андрей Ковальчук соответственно и глава Госпогранслужбы Сергей Дейнеко.

О том, что Зеленский созвал Ставку Верховного Главнокомандующего, стало известно вечером 29 сентября. Также на 30 сентября запланировано заседание СНБО. Заседание СНБО должно пройти после Ставки Верховного Главнокомандующего.

Секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал, что на заседании Совета национальной безопасности и обороны будут приняты важные фундаментальные решения для нашей страны.

Путин готовится объявить об аннексии украинских территорий

30 сентября 2022 года в Москве состоится церемония подписания так называемых "договоров" об аннексии украинских территорий, на которых прошли псевдореферендумы. После этого лидер Кремля Владимир Путин обратится к россиянам.

Путин хочет аннексировать новые украинской территории по сценарию захвата украинского Крыма. Как известно, сначала Путин подписал указ о независимости полуострова, а затем одним указом "присоединил" его к России.

Российские пропагандисты в ночь на 30 сентября сообщили, что Путин подписал бумажки якобы о "признании независимости" двух украинских областей. Речь идет об оккупированных территориях Запорожья и Херсонщины.

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