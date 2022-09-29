За словами Олексія Данілова, вона відбудеться перед запланованим засіданням Ради національної безпеки і оборони України. Про це секретар РНБО розповів 29 вересня в ефірі програми "Говорить Великий Львів".

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Зеленський скликав засідання Ставки

Завтра (мовиться про 30 вересня – 24 канал), я хотів би зауважити, окрім засідання Ради національної безпеки і оборони України, президент скликає Ставку Верховного Головнокомандувача,

– заявив Олексій Данілов.

За його словами, саме після Ставки Верховного Головнокомандувача відбудеться засідання РНБО.

Олексій Данілов розповів, що на засіданні Ради національної безпеки та оборони будуть ухвалені важливі, фундаментальні рішення для нашої країни.

"Дочекайтеся завтра (30 вересня – 24 канал), і ви будете всі поінформовані про те, про що завтра говоритимемо на РНБО, і які рішення ухвалюватимемо", – пообіцяв секретар РНБО.

Зеленський скликає засідання РНБО

Варто пригадати, що засідання РНБО анонсував речник Володимира Зеленського 29 вересня.

За словами Сергія Никифорова, президент Володимир Зеленський скликає на 30 вересня термінове засідання Ради національної безпеки та оборони України.

Порядок денний та інші подробиці повідомимо згодом,

– пояснив Никифоров.

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