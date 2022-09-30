В ходе своей речи 30 сентября Владимир Путин заявил, что США уже использовали ядерное оружие. Очевидно, что диктатор хочет оправдать свой ядерный шантаж и в очередной раз переложить вину на других, сообщает 24 канал.

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Путин обвиняет США в использовании ядерного оружия

Очевидно, что российский диктатор продолжает ядерный шантаж и пытается переложить ответственность за свои действия на США. Он напомнил, что США использовали ядерное оружие по Хиросиме и Нагасаки в 1945 годах. Мол, таким образом Штаты "создали прецедент" – то есть событие, которое является примером для аналогичных действий в настоящем.

США единственная страна в мире, дважды применившая ядерное оружие. Кстати, сами создали прецедент,

– заявил Путин.

Парадоксально – когда после этих трагических событий весь мир понял, что ядерное оружие никогда не должно быть использовано, Владимир Путин считает наоборот.

Диктатор отметился еще несколькими абсурдными заявлениями о США

Путин заявил, что США якобы оккупировали Германию, Японию, Южную Корею. Также он начал рассказывать о том, что США вроде как продолжает "разработку биологического оружия и опыты над живыми людьми, называя это медицинскими исследованиями".

В целом, большая часть речи Путина состояла из пропаганды и обвинений в сторону Запада во всех смертных грехах.