Заявление Байдена заставляет волноваться

Это заявление Джо Байдена может основываться на реальных данных. Об этом 24 каналу рассказал экс-сотрудник КГБ и Службы внешней разведки РФ Сергей Жирнов.

Обратите внимание Что скрывает Путин за шантажом с "ядерным поездом" и "атомными торпедами "Посейдон"

Обычно, когда Байден говорит такие вещи, это означает, что у американской разведки есть какие-то данные,

– объяснил он.

Жирнов отметил, что на этой неделе появлялось много новостей, связанных с ядерной темой и ядерным потенциалом России:

подлодка "Белгород", которая является носителем торпеды "Посейдон" якобы исчезла – погрузилась и куда-то поплыла;

ядерные учения в Калининграде;

"ядерный поезд", который вроде бы направлялся к границам Украины.

Путин непредсказуем и склонен к импульсивным действиям

Конечно, это создает немалую напряженность в мире, а особенно ввиду того, что Путин подвержен эмоциональным действиям, которые могут привести к ужасным последствиям. По словам Жирнова, именно такую характеристику дали российскому диктатору в далеком 1985 году в КГБ. И, как мы видим, с тех пор мало что изменилось.

По его словам, нечто подобное произошло в феврале 2022 года и привело к полномасштабному вторжению России в Украину. Путину не нужна была эта война – он сменил российскую конституцию и мог спокойно и тихо сидеть на своем кресле и на "нефтяной игле" до 2036 года, зарабатывать на этом миллиарды долларов, строить себе дворцы и покупать яхты.

Но вот ему, как в народе говорят, моча в голову ударила, и он начал войну против Украины. Войну, которую он выиграть не может никоим образом,

– подчеркнул Жирнов.

Он рассказал, что незадолго до нападения 24 февраля всероссийская ассоциация офицеров во главе с опытным военным и знатоком военного дела генералом Ивашовым заявила, что России нельзя начинать войну с Украиной, потому что российская армия к этому не готова. Мол, она проиграет эту войну, а если так произойдет, то в России начнется гражданская война, которая приведет к распаду России в том виде, в каком она существует сейчас.

"Но Путин этих разумных речей не послушал", – подытожил бывший сотрудник КГБ.

Сергей Жирнов о ядерных угрозах Путина: смотрите видео

Резников оценил ядерный потенциал России

Министр обороны Украины Алексей Резников убежден, что угроза применения ядерного оружия Россией невелика. Во-первых, партнеры Украины четко дали понять Кремлю, каковы последствия ядерного удара для России.

А во-вторых, по словам министра, ядерный потенциал страны-агрессора исчерпал себя еще в 1997 году. В это время россияне в последний раз проводили ядерные испытания.