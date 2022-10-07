Про це 24 каналу розказав ексспівробітник КДБ та Служби зовнішньої розвідки РФ Сергій Жирнов. Він не був близько знайомий з Путіним, але кілька разів зустрічався з ним. Під час першої, так би мовити, найголовнішої їхньої зустрічі Путін допитував Жирнова, який на той час був студентом одного з найпрестижніших московських вишів – Інституту міжнародних відносин.

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Знайомство з Путіним

Це відбулося у 1980 році, коли у Москві проходили Літні Олімпійські ігри. Жирнова, який вивчав французьку мову, залучили до роботи на Олімпіаді. Він працював у довідковій телефонній службі для іноземців – відповідав їм саме французькою. Здебільшого туди ніхто не звертався, але одного разу все ж подзвонив француз, як виявилося – з цікавості.

"Ми з ним говорили 2 години, тому що для мене це був перший у житті француз, з яким я говорив, а я для нього був першою радянською людиною, яка розмовляла французькою", – пригадав Жирнов.

За його словами, така тривала розмова з іноземцем задалася підозрілою керівникам цієї довідкової служби, і вони подзвонили у КДБ. За Сергієм швидко приїхали, і повезли у приймальню КДБ, що на Кузнецькому мосту у Москві.

Там у кімнатці мене допитував чоловік. 160 сантиметрів росту, у сірому костюмчику, дуже непоказний. Це обличчя здалося мені дуже знайомим, коли він з'явився на екранах телевізорів, коли Єльцин призначив його директором ФСБ. І я згадав, що був такий капітан Владімір Путін,

– розповів він.

Як Жирнов обхитрував Путіна

Путін допитував Жирнова 2 години – стільки ж, скільки студент розмовляв із французом. Тоді Жирнов не знав, що майбутній російський президент служив у Ленінграді, інакше краще б розумів його поведінку. Путін з усіх сил намагався висмоктати з пальця та повісити на хлопця кримінальну справу – звинувачував його ледь не у шпигунстві на користь Франції чи у дисидентстві.

"Уявіть собі, людина приїхала з Ленінграда, хоче переїхати до Москви, і йому потрібно відзначитися перед керівництвом. Якщо він, так би мовити, розкрив шпигунську змову у МДІМВ, у такому престижному виші, то зрозуміло, що він отримав би зайву зірочку на погони і його перевели б у Москву", – пояснив логіку Путіна Жирнов.

Однак цей задум не вдався. Жирнову вдалося обхитрувати Путіна, сказавши, що той схожий на слідчого Хвата з книги Солженіцина "Архіпелаг Гулаг". На той час це твір був заборонений у Радянському Союзі, і той, у кого б знайшли таку книгу, міг отримати 5 років за ґратами.

Тож Путін, очікувано, вхопився за це порівняння і почав розпитувати у Жирнова, чи читав він "Архіпелаг Гулаг", і хто ж дав йому таку книгу. Той відповів, що як студент МДІВД є майбутнім борцем за ідеологію, тож вважає правильним читати таке, а поділився із ним цим твором його однокурсник – Андрій Брєжнєв. Путін, звісно ж, уточнив, чи має цей однокурсник якийсь стосунок до Леоніда Брєжнєва, який саме тоді був генсеком ЦК КПРС. Жирнов сказав, що це – його онук.

І все. На цьому наша розмова закінчилася, тому що в КДБ була інструкція – якщо в якомусь розслідуванні згадувалися імена членів Центрального комітету, його секретарів чи членів політбюро, то це розслідування потрібно було негайно закрити. Таким чином мене відпустили, і так ми познайомилися з Путіним,

– поділився Жирнов.

Наступна зустріч

Чотири роки потому, у 1984 році, чоловіки зустрілися знову, однак вже за інших обставин. Вони разом вступали у Червонопрапорний інститут імені Андропова – навчальний заклад КДБ, який готував людей для зовнішньої розвідки, тобто шпигунства. Утім, вони навчалися на різних факультетах – Путін вступив на однорічний факультет, а Жирнов – на трирічний.

"29 серпня 1984 року нас усіх зібрали в одному місці, це була велика парковка біля університету у Лужниках, у Москві. Ми один одного впізнали, і обмінялися буквально кількома фразами. Я його підколов, сказав: "Чотири роки тому ви мене допитували, а тепер разом в одну школу вступаємо", – розповів Жирнов.

Він зауважив, що тоді Путін зрозумів, що втратив 9 років, адже між ним та Жирновим – 9 років різниці у віці. З такою ж різницею вони прийшли у КДБ. Путін – у 1975 році, а Жирнов – у 1984. Але вийшло так, що майбутній президент Росії перед вступом до університету ще 9 років відслужив у Ленінграді, а Жирнов – вступив одразу.

Путін завалив навчання в університеті КДБ

Цікаво, що Путін це навчання в університеті завалив. Планувалося, що після випуску у 1985 році його мали б взяти на роботу в Ясєнєво – у штаб-квартиру першого головного управління зовнішньої розвідки. Але не взяли. Натомість його відправили назад до Ленінграда, сказавши, що розвідці він не підходить. Причина була у характеристиці, в якій написали, що під впливом емоцій Путін може здійснити дії, які будуть небезпечними для нього і для сулжби.

Ця характеристика внутрішніх органів КДБ для нас дуже важлива, адже розуміємо, що людина з такою, як ми переконуємося щодня правильною, характеристикою стала на чолі ядерної держави,

– підсумував розповідь про знайомство з Путіним Жирнов.

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