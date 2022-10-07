Об этом 24 каналу рассказал экс-сотрудник КГБ и Службы внешней разведки РФ Сергей Жирнов. Он не был близко знаком с Путиным, но несколько раз встречался с ним. Во время первой, так сказать, главной их встречи Путин допрашивал Жирнова, который в то время являлся студентом одного из самых престижных московских вузов – Института международных отношений.

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Знакомство с Путиным

Это произошло в 1980 г., когда в Москве проходили Летние Олимпийские игры. Жирнов, изучавший французский язык, был привлечен к работе на Олимпиаде. Он работал в справочной телефонной службе для иностранцев – отвечал им именно на французском. По большей части туда никто не обращался, но однажды все же позвонил француз, как оказалось – из любопытства.

"Мы с ним говорили 2 часа, потому что для меня это был первый в жизни француз, с которым я говорил, а я для него был первым советским человеком, который говорил по-французски", – вспомнил Жирнов.

По его словам, столь длительный разговор с иностранцем задался подозрительным руководителям этой справочной службы, и они позвонили в КГБ. За Сергеем быстро приехали и повезли в приемную КГБ на Кузнецком мосту в Москве.

Там в комнате меня допрашивал мужчина. 160 сантиметров роста, в сером костюмчике, очень невзрачен. Это лицо мне показалось очень знакомым, когда он появился на экранах телевизоров, когда Ельцин назначил его директором ФСБ. И я вспомнил, что был такой капитан Владимир Путин,

– рассказал он.

Как Жирнов обхитрил Путина

Путин допрашивал Жирнова 2 часа – столько же, сколько студент разговаривал с французом. Тогда Жирнов не знал, что будущий российский президент служил в Ленинграде, иначе лучше понимал бы его поведение. Путин всеми силами пытался высосать из пальца и повесить на парня уголовное дело – обвинял его чуть ли не в шпионаже в пользу Франции или в диссидентстве.

"Представьте себе, человек приехал из Ленинграда, хочет переехать в Москву, и ему нужно отличиться перед руководством. Если он, так сказать, раскрыл шпионский сговор в МГИМО, в таком престижном вузе, то понятно, что он получил бы лишнюю звездочку на погоны и его перевели бы в Москву", – объяснил логику Путина Жирнов.

Однако этот замысел не удался. Жирнову удалось обхитрить Путина, сказав, что тот похож на следователя Хвата из книги Солженицына "Архипелаг Гулаг". В то время это произведение было запрещено в Советском Союзе, и тот, у кого бы нашли такую книгу, мог получить 5 лет за решеткой.

Путин, ожидаемо, ухватился за это сравнение и стал расспрашивать у Жирнова, читал ли он "Архипелаг Гулаг", и кто же дал ему такую книгу. Тот ответил, что как студент МГИИД является будущим борцом за идеологию, поэтому считает правильным читать такое, а поделился с ним этим произведением его однокурсник – Андрей Брежнев. Путин, конечно же, уточнил, имеет ли этот однокурсник какое-нибудь отношение к Леониду Брежневу, который тогда был генсеком ЦК КПСС. Жирнов сказал, что это его внук.

И все. На этом разговор закончился, потому что в КГБ была инструкция – если в каком-то расследовании упоминались имена членов Центрального комитета, его секретарей или членов политбюро, то это расследование нужно было немедленно закрыть. Таким образом меня отпустили, и так мы познакомились с Путиным,

– поделился Жирнов.

Следующая встреча

Четыре года спустя, в 1984 году, мужчины встретились снова, однако уже при других обстоятельствах. Они вместе поступали в Краснознаменный институт имени Андропова – учебное заведение КГБ, которое готовило людей для внешней разведки, то есть шпионажа. Впрочем, они учились на разных факультетах – Путин поступил на годовой факультет, а Жирнов – на трехлетний.

"29 августа 1984 года нас всех собрали в одном месте, это была большая парковка возле университета в Лужниках, в Москве. Мы друг друга узнали, и обменялись буквально несколькими фразами. Я его подколол, сказал: "Четыре года назад вы меня допрашивали, а теперь вместе в одну школу поступаем", – рассказал Жирнов.

Он отметил, что тогда Путин понял, что потерял 9 лет, ведь между ним и Жирновым – 9 лет разницы в возрасте. С такой же разницей они пришли в КГБ. Путин – в 1975 году, а Жирнов – в 1984. Но вышло так, что будущий президент России перед поступлением в университет еще 9 лет отслужил в Ленинграде, а Жирнов – поступил сразу.

Путин завалил обучение в университете КГБ

Интересно, что Путин это обучение в университете завалил. Планировалось, что после выпуска в 1985 году его должны были взять на работу в Ясенево – в штаб-квартиру первого главного управления внешней разведки. Но не взяли. Его же отправили обратно в Ленинград, сказав, что разведке он не подходит. Причина была в характеристике, в которой написали, что под влиянием эмоций Путин может совершить действия, которые будут опасны для него и для службы.

Эта характеристика внутренних органов КГБ для нас очень важна, ведь понимаем, что человек с такой, как мы ежедневно убеждаемся правильной, характеристикой стал во главе ядерного государства,

– подытожил рассказ о знакомстве с Путиным Жирнов.

Бывший сотрудник КГБ Сергей Жирнов рассказал о знакомстве с Путиным: смотрите видео

Путин отмечает день рождения в символический день

В этом году Владимиру Путину исполнилось 70 лет. Интересно, что его день рождения – 7 октября – совпадает с еще одним праздником. Сегодня отмечают Всемирный день хлопка, что удивительно символично, ведь за последние месяцы ВСУ надарили российскому диктатору очень много "хлопка".

Новые "подарки" для президента-террориста анонсировала пресс-секретарь ОК "Юг" Наталья Гуменюк. Она намекнула на то, что сегодня ВСУ не оставят Путина без "хлопчатобумажных сувениров".