Солдаты вражеской армии вынуждены постоянно отступать на фронте, поэтому им ничего не остается делать, как атаковать гражданское население. Глава Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко рассказал об обстрелах области "Ураганами" и "Градами".

Читайте также При поисках в Запорожье обрушилась часть здания: под завалами могут быть люди

Неспокойная ночь массированных атак на Днепропетровщине

Около 8 часов утра 10 октября Резниченко в своем телеграм-канале сообщил о том, что прилеты зафиксировали в 4 районах области. Известно, что в Никопольском районе обстреляли 3 общины:

Никопольскую;

Красногригорьевскую;

Мировскую.

В самом Никополе повредили более 30 многоэтажек и частных домов. Также пострадали хозяйственные постройки, автомобили, газопроводы и электросети.

Из-за обстрела остались без электричества более 2 тысяч никопольчан. Однако специалистам уже удалось восстановить большинство поврежденных линий электропередач.

Российские снаряды били по больнице, лицею, почте, аптеке, офису страховой компании, библиотеке, магазину, кафе, парикмахерской и стоянке. Предварительно, обошлось без пострадавших,

– написал председатель Днепропетровской ОГА.

Ситуация в других районах области

По словам Резниченко, в Красногригорьевской и Мировской общинах продолжаются обследования территорий. Пока точной информации нет.

В Криворожском районе враг "Ураганами" атаковал Зеленодольскую общину. Люди не пострадали. Спасатели пока выясняют масштабы разрушений.

Кроме того, оккупанты направляли ракеты на Синельниковский и Павлоградский районы около полуночи. Однако Силы противовоздушной обороны успешно ликвидировали вражеские снаряды.

Обстрел Запорожья 9 и 10 октября

Днепр не единственный город, пострадавший ночью от вражеских атак. Также захватчики атаковали центр Запорожья. Вражеские ракеты попали прямо по жилым домам – есть пострадавшие.

Читайте также Старух объяснил, почему активизировались удары оккупантов по Запорожью и как реагируют местные

Секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев сообщил, что около 6 утра стало известно, что этой ночью российские террористы унесли жизни одного мирного человека. Кроме того, по меньшей мере 5 человек пострадали, среди них – один ребенок.

Днем ранее сообщалось, что россияне массированно обстреляли Запорожье. Пострадали более 80 человек, 14 человек погибли, 60 – находятся в больницах. Александр Старух заявил, что оккупанты выпустили 12 ракет.

Достойно внимания – Зеленский заявил, что Россия не хочет мира: смотрите видео