Солдати ворожої армії змушені постійно відступати на фронті, тому їм нічого не залишається робити, як атакувати цивільне населення. Голова Дніпропетровської ОДА Валентин Резніченко розповів про обстріли області "Ураганами" та "Градами".

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Неспокійна ніч масованих атак на Дніпропетровщині

Близько 8 години ранку 10 жовтня Резніченко у своєму телеграм-каналі повідомив про те, що "прильоти" зафіксували в 4 районах області. Відомо, що в Нікопольському районі обстріляли 3 громади:

Нікопольську;

Червоногригорівську;

Мирівську.

У самому Нікополі пошкодили понад 30 багатоповерхівок та приватних будинків. Також постраждали господарські споруди, автомобілі, газогони та електромережі.

Через обстріл залишились без електрики понад 2 тисячі нікопольчан. Однак спеціалістам уже вдалось відновити більшість пошкоджених ліній електропередач.

Російські снаряди побили лікарню, ліцей, пошту, аптеку, офіс страхової компанії, бібліотеку, крамниці, кафе, перукарню та стоянку. Попередньо, минулося без постраждалих,

– написав голова Дніпропетровської ОДА.

Ситуація в інших районах області

За словами Резніченка, у Червоногригорівській та Мирівській громадах тривають обстеження територій. Наразі точної інформації немає.

У Криворізькому районі ворог "Ураганами" атакував Зеленодольську громаду. Люди не постраждали. Рятувальники поки з'ясовують масштаби руйнацій.

Окрім того, окупанти скеровували ракети на Синельниківський та Павлоградський райони близько опівночі. Однак Сили протиповітряної оборони успішно ліквідували ворожі снаряди.

Обстріл Запоріжжя 9 та 10 жовтня

Дніпро не єдине місто, яке постраждало вночі від ворожих атак. Також загарбники атакували центр Запоріжжя. Ворожі ракети поцілили просто по житлових будинках – є постраждалі.

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Секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв повідомив, що близько 6 ранку стало відомо, що цієї ночі російські терористи забрали життя однієї мирної людини. Окрім того, щонайменше 5 людей постраждали, серед них – одна дитина.

За день до того повідомлялось, що росіяни масовано обстріляли Запоріжжя. Постраждали понад 80 людей, 14 осіб загинули, 60 – перебувають у лікарнях. Олександр Старух заявив, що окупанти випустили 12 ракет.

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