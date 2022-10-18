Так, світло почали відключати з 19 години 18 жовтня. Через складність пошкоджень інфраструктури, електроенергії може не бути понад 4 години. Втім, терміни залежатить від стану енергосистеми та розпоряджень НЕК Укренерго, зазначили в ДТЕК.

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Електроенергію вже відключили у двох районах області

Станом на 7 годину вечора світло вимкнули у Павлоградському та Синельниківському районах Дніпропетровщини. Місцевим жителям радять слідкувати за оновленнями на сайті або ж у соцмережах ДТЕК Дніпровські електромережі.

Для того, аби підтримати енергосистему, закликаємо всіх мешканців Дніпропетровської області споживати електроенергію помірно. Не вмикати енергоємні прилади, максимально знизити споживання електроенергії ввечері з 18:00 до 23:00,

– зазначили в компанії.

Також бізнес-клієнтів просять обмежити використання зовнішнього освітлення. Зокрема, на фасадах офісів, ресторанах та торгових центрах. Фахівці переконують, що ці прості кроки допоможуть зменшити кількість відключених будинків.