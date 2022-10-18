Да, свет начали отключать с 19 часов 18 октября. Из-за сложности повреждений инфраструктуры, электроэнергии может быть не более 4 часов. Впрочем, сроки зависят от состояния энергосистемы и распоряжений НЭК Укрэнерго, отметили в ДТЭК.

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Электроэнергию уже отключили в двух районах области

По состоянию на 7 часов вечера свет выключили в Павлоградском и Синельниковском районах Днепропетровщины. Местным жителям советуют следить за обновлениями на сайте или же в соцсетях ДТЭК Днепровские электросети.

Для того чтобы поддержать энергосистему, призываем всех жителей Днепропетровской области потреблять электроэнергию умеренно. Не включать энергоемкие приборы, максимально снизить потребление электроэнергии вечером с 18:00 до 23:00,

– сообщили в ДТЭК.

Также бизнес-клиентов просят ограничить использование наружного освещения. В частности на фасадах офисов, ресторанах и торговых центрах. Специалисты утверждают, что эти простые шаги помогут уменьшить количество отключенных домов.

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Оккупанты атаковали Днепропетровщину ракетами

Две российские ракеты попали в объект энергетической инфраструктуры 18 октября. Об этом сообщил глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук.

Чиновник отметил, что днем ​​без света остались некоторые общины Синельниковского, Павлоградского, Новомосковского районов. А также отдельные районы Днепра.

Часть общин до сих пор остаются обесточенными. Впрочем, аварийные бригады делают все возможное, чтобы как можно быстрее ликвидировать последствия российской атаки и вернуть свет в дома граждан.

Также Лукашук отметил, что в результате обстрела в Днепре один человек получил осколочные ранения. 57-летний мужчина в среднем состоянии тяжести.

Всего в городе повреждено более трех десятков жилых домов, зацепило школы, детские сады.

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