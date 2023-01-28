Об этом 24 Каналу рассказал мэр Мелитополя Иван Федоров. По его словам, точно нельзя сказать, готовятся ли оккупанты к наступательным действиям.
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Продвигается ли враг на Запорожском направлении
Иван Федоров подчеркнул, что в последний раз в Каменском он лично был 16 марта, когда его там обменивали из плена. С тех пор там почти ничего не изменилось.
"За последнюю неделю все, что происходило – это очередной провал рашистской пропаганды. Они неделю пытались закачивать нас информацией о том, что якобы они идут в наступление и завоевали там новые территории", – пояснил он.
Однако, по мнению Федорова, у украинских героических военных совсем другие планы на все эти территории, особенно на территории, которые сейчас захвачены рашистами.
Ничего они не увлекли. Ни одного населенного пункта нового не смогли взять,
– рассказал глава временно оккупированного Мелитополя.
По его словам, единственные изменения в российской армии – сотни и тысячи военных, судьба которых известна заранее.
"Конечно, мы видим дополнительную нагрузку на нашу больничную систему, потому что огромное количество рашистских раненых сейчас в наших больницах", – рассказал он.
Федоров рассказал, что очередные партии иностранцев приезжают и пытаются поддерживать Россию.
Не надо думать, что они отступят или уйдут с нашей территории. Нет, такого нет,
– сосредоточил внимание он.
Мэр Мелитополя подчеркнул, что численность рашистов, к сожалению, растет.
Иван Федоров рассказал, какая ситуация в Мелитополе: смотрите видео
Наращивание сил врага
Иван Федоров подчеркнул, что несколько недель назад на временно оккупированные территории прибыли наемники из Сербии.
"Сейчас мы говорим, что какие-то наемники есть и из Беларуси, которые тоже приехали – об этом сообщают местные жители", – пояснил он.
По его словам, ситуация напряженная. Однако следует отметить, что не говорится о регулярных войсках Беларуси.
Я говорю, что это белорусы, которые могут добровольно участвовать. Это информация наших жителей, которую я не хотел бы подвергать сомнению,
– объяснил он.
Федоров рассказал, что приезд в Мелитопольщину белорусов, желающих поддержать Россию, имеет несколько объяснений.
- "Во-первых, приехали, потому что рашисты терпят огромные потери от наших ВСУ.
- Во-вторых, они пытаются провести мобилизацию, сформировать какие-то там добровольческие батальоны", – отметил он.
По его словам, у россиян такая тактика сейчас.
Что задумали россияне
Иван Федоров прокомментировал, что сегодня оккупанты готовятся, по меньшей мере, к обороне и содержанию наших территорий.
"Я не могу комментировать, собираются ли они контратаковать, или не собираются. Это лучше, чтобы сообщали наши военные, потому что у них есть значительно больше информации", – отметил он.
По его словам, концентрация войск действительно есть, однако они постоянно мигрируют. Ранее сообщалось по меньшей мере о 5 военных базах россиян в Мелитополе.
Пока мы так не можем говорить, потому что почти весь город заполонили решисты. Они могут быть переодеты или в военной форме,
– подчеркнул он.
Федоров объяснил, что рашистских военных стало гораздо больше.
"Сегодня, по мнению местного населения, рашистских военных и агентуры на территории временно оккупированной Мелитопольщины больше, чем оставшихся во временной оккупации гражданских", – подчеркнул он.
Говорится, что гражданское население насчитывает 50–60 тысяч.
"Можем себе представить, какое количество рашистов сейчас находится на временно оккупированной Мелитопольщине", – отметил он.
Федоров добавил, что пока сложно находиться во временной оккупации, потому что россияне строят оборонительные сооружения прямо посреди города и нередко препятствуют работе экстренных служб.
Какой устав диктуют россияне
Мэр Мелитополя подчеркнул, что у рашистов есть проблемы из-за того, что малая часть людей соглашается быть их коллаборантами.
"Не могут нормально функционировать институты городских властей, каких-то коммунальных предприятий – у них не хватает людей", – пояснил он.
По словам Федорова, единственный выход для россиян – "кадыровцы".
Они пытаются сегодня заходить в администрацию, контролировать бизнес и распределять между собой какие-то потоки.
– сосредоточил внимание он.
Кроме того, сразу после оккупации, на второй или третий месяц массово заехали какие-то российские бизнесмены, работавшие под прикрытием ФСБ и захватившие самые богатые, крупнейшие предприятия на территории временно оккупированной Мелитопольщины.
"Также ФСБ воюет за какие-то направления. И есть местные гауляйтеры", – подчеркнул он.
По его словам, один из них вывозит зерно из временно оккупированной Мелитопольской области и полностью контролирует эту сферу деятельности.
Действительно, между ними все поделено, – объяснил он.
Однако Федоров убежден, что ВСУ уже скоро выгонят россиян с украинской земли.
Что происходит в Мелитополе: последние новости
- Ранее мэр Мелитополя Иван Федоров сообщал, что украинским защитникам осталось 84 километра к временно оккупированному Мелитополю.
- До морга в Мелитополе 9 января завезли полную фуру ликвидированных русских военных. Больницы города также переполнены ранеными российскими оккупантами.
- 4 января в Запорожской области россияне ограничили свободное передвижение местных жителей. Теперь для выезда за пределы населенных пунктов Запорожской области нужно будет получать пропуск в так называемой "комендатуре".