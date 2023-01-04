Таким образом, оккупанты усиливают давление на людей, проживающих на временно занятых территориях. Захватчики хотят усложнить борьбу Силам сопротивления.
Обратите внимание Оккупанты переехали огромной колонной поближе к Мелитополю, строят укрепления
Как оккупанты ограничивают передвижение в Запорожской области
Мэр Мелитополя Иван Федоров рассказал, что теперь для выезда за пределы населенных пунктов Запорожской области нужно будет получать пропуск в так называемой "комендатуре". В то же время оккупанты требуют предоставить личные данные и документы на право собственности на авто.
Захватчики хотят еще больше контролировать гражданских и ограничить свободу передвижения на занятой территории,
– отметил Федоров.
Так, в некоторых селах вблизи временно оккупированного Токмака действуют "комендантские дни". Местные жители не могут выйти на улицу до 8 января. В Токмаке такие ограничения будут действовать с вечера 6 января.
"Оккупанты превращают временно занятые территории в резервации. Однако это не поможет им сломать наших людей. Даже в местах несвободы украинцы остаются свободными", – отметил мэр Мелитополя.
Какая сейчас ситуация в Запорожской области
- В оккупированных районах Запорожской области происходит движение сил противника. В Мелитополе увеличивается количество оккупантов.
- Российские войска недавно атаковали город Орехов в Запорожской области. В результате этого есть жертва и пострадавшие.
- Ранее Наталья Гуменюк сообщила, что россияне могут готовиться к отступлению на Запорожском направлении. По ее словам, это вполне разумно в ситуации оккупантов, поскольку является лучшим выходом.