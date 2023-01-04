Таким чином, окупанти посилюють тиск на людей, які мешкають на тимчасово зайнятих територіях. Загарбники жадають ускладнити боротьбу Силам спротиву.

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Як окупанти обмежують пересування у Запорізькій області

Мер Мелітополя Іван Федоров розповів, що тепер для виїзду за межі населених пунктів Запорізької області потрібно буде отримувати перепустку у так званій "комендатурі". Водночас окупанти вимагають надати особисті дані й документи на право власності на авто.

Загарбники хочуть ще більше контролювати цивільних і обмежити свободу пересування на зайнятій території,

– зазначив Федоров.

Так, у деяких селах поблизу тимчасово окупованого Токмака діють "комендантські дні". Місцеві жителі не можуть вийти на вулицю до 8 січня. У самому Токмаку такі обмеження діятимуть з вечора 6 січня.

"Окупанти перетворюють тимчасово зайняті території на резервації. Проте це не допоможе їм зламати наших людей. Навіть у місцях несвободи українці лишаються вільними", – наголосив мер Мелітополя.

Яка нині ситуація на Запоріжжі