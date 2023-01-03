Также из города Васильевка Запорожской области враг перебросил личный состав и военную технику ближе к Мелитополю. Об этом 24 Каналу сообщил корреспондент из Запорожья.
Обратите внимание Россиянам невыгодно удерживать Мелитополь: чем он опасен для оккупантов
Сооружают укрепрайон
Из Васильевки, по сообщению местных жителей, вдруг снялись и уехали колонной личный состав и более 50 единиц техники. Они переместились в поселок Веселое Мелитопольского района.
В этом поселке оккупанты сооружают укрепрайон, роют окопы. Скорее всего туда будут подтягивать войска,
– отметил корреспондент.
Одновременно россияне обнажают переднюю линию своего фронта.
"Что они собираются делать, неизвестно", – заметил он.
Также из поселка Пришиб возле Михайловки Васильевского района выехали российские войска.
"Они направились неизвестно куда, наверное, также для укрепления каких-то защитных позиций", – рассказал он.
Ситуация в Запорожской области: важное
- Неподалеку от города Мелитополь раздался мощный взрыв. Это произошло между поселком Мирный и Северным в Мелитопольском районе. После этого у оккупантов началась паника. Поскольку прилетело по расположению захватчиков.
- ВСУ продолжают бить по позициям российских захватчиков на оккупированной территории Запорожской области. На этот раз взорвалась военная техника, которую враг держал поблизости аэропорта Бердянская.
- Российские войска в первый день нового года атаковали город Орехов в Запорожской области. Из-за российской атаки есть жертва и пострадавшие.
- Спикер оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк отметила, что россияне могут готовиться к отступлению на Запорожском направлении. Это вполне вероятно и вполне разумно в их ситуации, ведь это для них лучший выход.