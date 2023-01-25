Такое мнение 24 Каналу выразил российский оппозиционер и публицист из США Андрей Пионтковский. Он напомнил, что глава украинской разведки Кирилл Буданов в декабре 2022 года говорил о том, что Украина будет возвращать Крым комбинированным путем – и силой, и дипломатией.

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По словам российского оппозиционера, сейчас Украина близится к первому этапу этого процесса – военному. Пионтковский отметил, что Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в интервью The Economist очертил сценарий масштабной военной операции Вооруженных Сил Украины.

Путинская группировка не выдержит потери Мелитополя

В частности, генерал Залужный сказал о том, что готов начать наступление на Мелитополь, и это разрушит систему российской обороны. Однако для этого ВСУ нужны 300 танков, 600 – 700 БМП, 500 гаубиц.

"Сейчас это все у Залужного есть, и даже больше. Пока не физически на поле боя, но политически. Передача вооружений Украине займет примерно 2 месяца", – сказал Пионтковский.

Он добавил, что через 2 месяца у ВСУ будет 2 – 3 механизированных бригады. По мнению публициста, основную роль в украинском наступлении будут играть даже не танки, а бронетехника, в том числе американские БМП Bradley.

Сначала будет серьезный военный успех. Когда ВСУ возьмут Мелитополь, политическая система России просто разрушится. Взятие Мелитополя и выход ВСУ на побережье приведет к политическому краху режима Владимира Путина,

– подчеркнул Пионтковский.

Оппозиционер добавил, что такого поражения, как потеря Мелитополя, путинская группировка просто не переживет.

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Конфликты в политической верхушке России

Ведь уже сейчас в политической верхушке России разгорается серьезный конфликт.

"В России идет открытая война между генералитетом и министерством обороны и ЧВК "Вагнера", – сказал Пионтковский.

Он отметил, что сначала владельцу ЧВК "Вагнера" Евгению Пригожину удалось продвинуть на пост командующего российскими оккупантами в Украине свою кандидатуру – Сергея Суровикина. Однако 11 января министр обороны России Сергей Шойгу уволил Суровикина, назначив вместо него главу генштаба России Валерия Герасимова.

Вероятно, ночью с 10 на 11 января в Москве произошел военный мини-переворот, когда Герасимов и Шойгу заставили Путина снять Суровикина,

– отметил Пионтковский.

Он добавил, что все эти процессы играют в интересах Украины. Ведь российские военные преступники больше заняты столкновениями между собой, чем вторжением в Украину.

В России готовятся к войне за передел собственности

По словам публициста, большинство путинских приспешников уже понимают, что война для них проиграна. В частности, об этом свидетельствует тот факт, что в России активно создаются частные военные компании.

На сегодняшний день уже создали 27 таких ЧВК. Они готовятся к той огромной войне за передел собственности, которая начнется в России после поражения в войне против Украины,

– сказал Пионтковский.

Он отметил, что такие политические события в России станут своеобразным "дипломатическим путем" возвращения Крыма, о котором говорил Буданов.

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