Таку думку 24 Каналу висловив російський опозиціонер та публіцист зі США Андрій Піонтковський. Він нагадав, що очільник української розвідки Кирило Буданов у грудні 2022 року говорив про те, що Україна повертатиме Крим комбінованим шляхом – і силою, і дипломатією.

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За словами російського опозиціонера, зараз Україна наближається до першого етапу цього процесу – воєнного. Піонтковський зазначив, що Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний в інтерв'ю виданню The Economist окреслив сценарій масштабної воєнної операції Збройних Сил України.

Путінське угруповання не витримає втрати Мелітополя

Зокрема, генерал Залужний сказав про те, що готовий почати наступ на Мелітополь, і це зруйнує систему російської оборони. Однак для цього ЗСУ потрібні 300 танків, 600 – 700 БМП, 500 гаубиць.

"Зараз це все у Залужного є, і навіть більше. Поки що не фізично на полі бою, але політично. Передача озброєння Україні займе приблизно 2 місяці", – сказав Піонтковський.

Він додав, що через 2 місяці в ЗСУ буде 2 – 3 механізованих бригади. На думку публіциста, основну роль в українському наступі відіграватимуть навіть не танки, а бронетехніка, зокрема американські БМП Bradley.

Буде спочатку серйозний воєнний успіх. Коли ЗСУ візьмуть Мелітополь, політична система Росії просто зруйнується. Взяття Мелітополя і вихід ЗСУ на узбережжя призведе до політичного краху режиму Владіміра Путіна,

– наголосив Піонтковський.

Опозиціонер додав, що такої поразки, як втрата Мелітополя, путінське угруповання просто не переживе.

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Конфлікти у політичній верхівці Росії

Адже вже зараз у політичній верхівці Росії розгорається серйозний конфлікт.

"У Росії йде відкрита війна між генералітетом і міністерством оборони та ПВК "Вагнера", – сказав Піонтковський.

Він зазначив, що спочатку власнику ПВК "Вагнера" Євгєнію Пригожину вдалося просунути на пост командувача російськими окупантами в Україні свою кандидатуру – Сєргєя Суровікіна. Однак 11 січня міністр оборони Росії Сєргєй Шойгу звільнив Суровікіна, призначивши замість нього голову генштабу Росії Валєрія Герасимова.

Ймовірно, вночі з 10 на 11 січня у Москві відбувся військовий мініпереворот, коли Герасимов та Шойгу змусили Путіна зняти Суровікіна,

– зазначив Піонтковський.

Він додав, що всі ці процеси грають на користь України. Адже російські військові злочинці більше зайняті сутичками між собою, ніж вторгненням в Україну.

У Росії готуються до війни за переділ власності

За словами публіциста, більшість путінських посіпак вже розуміють, що війна для них програна. Зокрема, про це свідчить той факт, що у Росії активно створюють приватні військові компанії.

На сьогодні вже створили 27 таких ПВК. Вони готуються до тієї величезної війни за переділ власності, яка почнеться в Росії після поразки у війні проти України,

– сказав Піонтковський.

Він зауважив, що такі політичні події у Росії й стануть своєрідним "дипломатичним шляхом" повернення Криму, про який говорив Буданов.

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