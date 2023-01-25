Цю інформацію Байден озвучив на брифінгу ввечері 25 січня, пише 24 Канал. Також американський лідер вкотре сказав, що, якби Росія захотіла, то війна завершилась би зараз.

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Що сказав Байден про війну в Україні

Президент США вкотре заявив, що США пліч-о-пліч з союзниками підтримують Україну. Хоч Путін думав, що Європа та США зменшуються у своїй рішучості, та російський диктатор помилявся. Джо Байден сказав, що:

перед лицем російської агресії у світу є рішучість та єдність;

США та союзники вірять у силу та можливості українського війська;

Сполучені Штати підтримуватимуть Україну стільки, скільки буде потрібно;

це не боротьба проти Росії, це боротьба за свободу Україні та інших країн.

Україна намагається захистити ті території, які вона контролює та провести контрнаступ. В дуже короткостроковій перспективі їй потрібні можливості, щоб чинити відсіч проти російських військ,

– заявив Джо Байден.

Так, він сказав, що США передають Збройним Силам України 31 танк Abrams та почнуть навчання українських бійців на них.

Коротко про танки для ЗСУ