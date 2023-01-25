Эту информацию Байден озвучил на брифинге вечером 25 января, пишет 24 Канал. Также американский лидер еще раз сказал, что, если бы Россия захотела, то война бы завершилась сейчас.

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Что сказал Байден о войне в Украине

Президент США в очередной раз заявил, что США бок о бок с союзниками поддерживают Украину. Хотя Путин думал, что Европа и США уменьшаются в своей решимости, но российский диктатор ошибался.

Джо Байден сказал, что:

перед лицом российской агрессии в мире есть решительность и единство;

США и союзники верят в силу и возможности украинского войска;

Соединенные Штаты будут поддерживать Украину столько, сколько потребуется;

это не борьба против России, это борьба за свободу Украины и других стран.

Украина пытается защитить те территории, которые она контролирует и провести контрнаступление. В очень краткосрочной перспективе ей нужны возможности, чтобы оказывать отпор против российских войск,

– заявил Джо Байден.

Так он сказал, что США передают Вооруженным Силам Украины 31 танк Abrams и начнут обучение украинских бойцов на них.

Кратко о танках для ВСУ