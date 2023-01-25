Про це 24 Каналу розповів керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок. За його словами, Росія конкретно почала погрожувати саме Берліну ще восени 2022 року.

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Про що хочуть домовитись з Росією

Валерій Клочок розповів, що після оприлюднення новин про те, що Німеччина готова відправити танки Leopard в Україну, російські пропагандисти знову стали погрожувати Німеччині та заявили, що вона стала стороною конфлікту й зоною ураження для Росії.

Думка Німеччини була не випадкова. Вони давно розмірковують про те, що перший удар, який може нанести Росія буде саме по Берліну,

– сказав Клочок.

Аналітик розповів, чому так затягується графік постачання військової допомоги. На його думку, західні партнери України тримають дипломатичний зв'язок з країною-терористкою та ставлять умови щодо подальших кроків у війні.

Валерій Клочок вважає, що Росії ставлять умови, за яких вона має вивести свої війська з України. Якщо вона відмовиться, то Україні будуть постачати всю необхідну зброю, щоб їх знищити.

Можна з великою долею ймовірності говорити, що Владімір Путін та його оточення не йдуть поки що на такі умови Заходу – припинити військову агресію. Ці речі не публікуються для широкого загалу,

– сказав аналітик.

Клочок зазначив, що йому прикро, що саме таким чином складається ситуація й графіки постачання занадто затягуються, але рішення про передачу озброєння ухвалює не Україна, а інші країни, хоча й наш дипломатичний корпус до цього також причетний.

Аналітик не виключає, що завдяки постачанню важкого озброєння, у Росії відбудуться нові "жести доброї волі", як це вже було раніше після потужних ракетних атак України та підготовки контрнаступу.

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Чи боїться Берлін російських погроз

Як зазначив Валерій Клочок, Німеччина раніше публічно визнавала, що, начебто, боїться ядерної ескалації й саме так аргументувала свою відмову допомагати Україні. Натомість, як вважає Клочок, реальної ядерної загрози зараз немає, бо радник колишнього президента США Дональда Трампа Джон Болтон раніше заявляв, що, якщо Путін застосує ядерну зброю, то його буде фізично знищено.

На думку аналітика, "червоні лінії", про які постійно казали у Росії, вже давно стерті, а війна йде за певним визначений графіком.

Як доказ, Валерій Клочок наводить приклад очільника ГУР МО Кирила Буданова, заяви якого в часових проміжках збігаються з реальним станом справ.

"На даному етапі ми матимемо активний розвиток подій. Буде авіація західних зразків, радянських, які давно готові навіть в тій самі Польщі для передачі в Україну. Просто-напросто Путіну зараз ще раз говорять та натякають: "Або все те, що ти зараз зібрав буде знищено, або ти заберешся", – сказав Клочок.

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