Аналізуючи дати загибелі російських призовників, журналісти видання виявили, що 24 жовтня в районі Нової Каховки жертвами аналогічного удару стали щонайменше кілька десятків мобілізованих.

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Звідки були мобілізовані

За інформацією видання, багато загиблих було з Волгоградської області. Цікаво, що саме у волгоградських форумах, починаючи з кінця жовтня місцеві газети почали публікувати по два-три некрологи про мобілізованих солдатів.

Під усіма фотографіями стояла та сама дата смерті – 24 жовтня 2022 року. Однак про місце та обставини загибелі в некрологах не повідомлялося.

Відтак, у ЗМІ опублікували імена 20 мобілізованих з Волгограда та області, які загинули в жовтні у Новій Каховці.

Зверніть увагу! Скільки всього загинуло від цього удару неясно, але число може бути набагато більшим, оскільки ці імена – те, що вдалося виявити лише у волгоградських некрологах.

За інформацією російських ЗМІ, у Новій Каховці 24 жовтня загинули:

Алексєєв Сергій;

Горбунов Сергій В'ячеславович;

Гузєв Олександр;

Забалуєв Олександр Васильович;

Копанєв Олексій Дмитрович;

Кузьмін Олександр Миколайович;

Макарівський Євген;

Мартиненко Сергій;

Михалєв Олексій;

Орлов Євген;

Саратовцев Михайло Миколайович;

Смирнов Геннадій;

Тарбушин Геннадій;

Тев'янов Олександр;

Томарьов Олександр;

Шмельов Сергій Рафігович;

Кострюков Євген;

Лисенка Костянтин;

Поклонський Микита;

Сисоєв Дмитро;

Арсланбеков Ільнур Ільдарович (уродженець Тюменської області, загинув у Херсонській області);

Махматов (Махмадов) Ільхом Єрмахматович (уродженець Вологодської області, загинув у Херсонській області).

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Які версії інциденту

У ЗМІ не зазначають про причини загибелі цих солдатів немає, але 3 листопада у кількох групах "ВКонтакті" з'явилася інформація про те, що 24 жовтня в Україні обстріляли колону волгоградських мобілізованих, яких відправили на фронт.

Журналісти видання зазначають, що у публікаціях був список із 20 імен. До слова, усі збігаються з тими, що були зазначені у некрологах ЗМІ.

YouTube-проект ROMB зміг зв'язатися із родичкою одного із загиблих, яка підтвердила, що волгоградці потрапили колоною під обстріл у районі Каховської ГЕС.

27 числа ми поїхали до військкомату, нам розповіли, що загинули всі пасажири машини – 20 хлопчаків. Куди їхали, нам не можуть сказати. Вони почали виїжджати на Каховську ГЕС. Декілька машин, 90 осіб, і найперша машина потрапила під обстріл. Що там відбувалося конкретно, ніхто нам нічого не сказав. Уламки – ймовірно HIMARS,

– розповіла росіянка.

Крім того, мати одного загиблого розповіла, що у військкоматі їй взагалі не дали жодної інформації, сказавши лише: "Вибачте, так вийшло".

Також журналістам вдалося зв'язатися з мобілізованим, який їхав у тій колоні, але залишився живим. Він розповів, що людей завантажили по КамАЗах, вони сиділи на бортах, машини рухалися зі швидкістю 35-40 кілометрів за годину і постійно зупинялися, тому одного удару вистачило для загибелі відразу 20 людей.

Як відреагувала місцева влада

Стверджують, що ні в місцевій адміністрації, ні у думі на запитання журналістів не відповіли. На запити відповіді також не отримали.

Голова міської думи Волгограда Владлен Колесніков на численні дзвінки кореспондентів не відповів. Голова міської ради ветеранів Олександр Струков заявив, що йому відомо, що там сталося, проте за подробицями порадив звертатися до військкомату.