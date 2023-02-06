О взрывах и пожаре сообщили ночью местные телеграмм-каналы. Пока неизвестно точно, что произошло, но приятного для врага мало.
Внимание В Херсонской области ВСУ уничтожили арктический "Тор" россиян: как он там оказался
По предварительным данным, украинские защитники попали во вражеский состав с боеприпасами.
Однако стоит подождать подтверждения от Генштаба ВСУ.
В Новой Каховке ночью произошел мощный пожар: видео
Врагу несладко в Херсонской области
- Вооруженные Силы продолжают освобождать населенные пункты в Херсонской области, в частности в Новой Каховке. Так регулярно случаются мощные взрывы на складах с боеприпасами.
- оккупанты изрядно паникуют, ведь ВСУ держат огневой контроль над городом.
- Так, в октябре в районе Новой Каховки жертвами удара украинских защитников стали по меньшей мере несколько десятков мобилизованных россиян.
- Кроме того, хлопот оккупантам добавляют местные жители, которые ждут нашу армию и снимают вражеские флаги из оккупационных органов власти.