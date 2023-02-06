В Генштабе ВСУ обновили данные по ориентировочным потерям России в войне против Украины. Только за минувшие сутки наши военные обезвредили 870 оккупантов.

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Потери оккупантов в технике на 6 февраля

танков – 3 231;

боевых бронированных машин – 6 415;

артиллерийских систем – 2 231;

РСЗО – 461;

средств ПВО – 227;

самолетов – 294;

вертолетов – 284;

БпЛА оперативно-тактического уровня – 1958;

крылатых ракет – 796;

кораблей и катеров – 18;

автомобильной техники и автоцистерн – 5104;

специальной техники – 203.



Актуальные потери россиян / фото Генштаб ВСУ

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