В Генштабе ВСУ обновили данные по ориентировочным потерям России в войне против Украины. Только за минувшие сутки наши военные обезвредили 870 оккупантов.

Читайте также Более 131 тысячи ликвидированных оккупантов: впечатляющие потери России по состоянию на 5 февраля

Потери оккупантов в технике на 6 февраля

  • танков – 3 231;
  • боевых бронированных машин – 6 415;
  • артиллерийских систем – 2 231;
  • РСЗО – 461;
  • средств ПВО – 227;
  • самолетов – 294;
  • вертолетов – 284;
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 1958;
  • крылатых ракет – 796;
  • кораблей и катеров – 18;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 5104;
  • специальной техники – 203.


Актуальные потери россиян / фото Генштаб ВСУ

ВСУ мощно уничтожают врага

  • Недавно в районе Олешек в Херсонской области ВСУ превратили в металлолом арктический "Тор" россиян.
  • По состоянию на 6 февраля украинская авиация за прошедшие сутки нанесла 9 ударов по районам сосредоточения врага и удар по позициям его зенитно-ракетных комплексов.
  • Также подразделения ракетных войск и артиллерии сил обороны Украины поразили пункт управления, 8 районов сосредоточения живой силы противника и состав боеприпасов.
  • В сети появилось видео, как наши артиллеристы отработали по оккупантам под Бахмутом. Российские военные пытались укрыться в промышленной зоне.
  • Также ВСУ уничтожили десятки российских офицеров Херсонской области.
  • Кроме того, военнослужащие Национальной гвардии Украины уничтожили очередной российский штурмовик Су-25. Наши воины сбили российский истребитель в районе Бахмута.
  • Нашим воинам удалось ликвидировать командира элитной бригады врага, находящейся в подчинении ГРУ. Речь идет о полковнике Сергее Полякове. Он был командиром 14-й отдельной гвардейской бригады специального назначения из Хабаровска, находящейся в ведении главного разведывательного управления российского генштаба.