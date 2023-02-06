Глава Бердянской военной администрации Виктория Галицина подтвердила Общественному, что дважды, скорее всего, сработала российская противовоздушная оборона.

Внимание Со второй попытки: с оккупированного Бердянска на концерт в Кобзон отправился местный коллаборант

В настоящее время известно, что было три взрыва. Два ~ вроде бы, сработало враждебное ПВО. Один – своей цели достиг,

– сообщили в ОВА.

Отмечают, что взрывы прогремели около 13:00.

К слову, о хлопке сегодня также сообщали и в оккупированной Новой Каховке. Там, очевидно, детонировали вражеские склады, потому что произошел масштабный пожар.

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