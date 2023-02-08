На этом все не кончилось. Как отмечают в Бердянской городской военной администрации, в центре города вспыхнул пожар.
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Российская ПВО не спасла
По сообщению местных властей, мощных взрывов насчитали четыре. Также иронически отметили, что "ПВО оккупантов не сработала". В центре Бердянска, где и были прилеты, вспыхнул пожар.
Ждем детальную информацию и подтверждение от Генштаба,
– подчеркивают в ведомстве.
Взрывы в Бердянске – не что-то новое
Известно, что взрывы в Бердянске раздавались также 6 февраля. Тогда днем их насчитали сразу три, и все они были громкими. По словам главы Бердянской военной администрации Виктории Галициной, вероятно, дважды сработала российская ПВО.
В настоящее время (6 февраля – 24 Канал) известно, что было три взрыва. Два – вроде бы, сработала враждебная ПВО. Один – своей цели достиг,
– сообщили в ОВА.
По имеющейся информации, взрывы в городе прогремели около 13:00. Интересно, что в тот же день о взрывах сообщали во временно оккупированной Новой Каховке. Там могли детонировать склады с врагами. Также вспыхнул масштабный пожар.
"Хлопок" не дает покоя россиянам
- Напомним, что 6 февраля "хлопок" расцвел еще и вблизи российской Калуги. Тогда местные власти жаловались на беспилотник. Мол, неизвестный летательный аппарат взорвался вблизи города.
- Заметим, что региональные власти тогда пытались хоть как-то успокоить местное население. Для этого расписала, что якобы "обломки дрона" не повредили ни гражданскую, ни социальную инфраструктуру. Кроме того, заверили, что обошлось без пострадавших.
- Вернемся к дрону. Пропагандисты отметили, что БпЛА взорвался в лесу около 05:00. И они тоже убеждали, что не был причинен вред. В то же время, российский губернатор отметил, что на месте работали силовики.
- Интересно, что оккупанты не нашли сразу украинский след во взрыве беспилотника. А им есть чего бояться. По крайней мере, если верить секретарю СНБО Алексею Данилову, у нашего государства есть оружие, с помощью которого может уничтожать цели врага в России. Так что оккупантам нужно очень и очень бояться.