Об этом 24 Каналу рассказала спикер Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк. Она сообщила, что украинские силы обороны уничтожают врага на островах недалеко от Херсонщины.

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Гуменюк сообщила, что враг постоянно пытается продвинуть на острова в устье Днепра свои силы, развернуть там наблюдательные посты и перебазировать боезапасы.

ВСУ отработали по врагу

За прошедшие сутки контрбатарейная работа украинских подразделений уничтожила склад боеприпасов на одном из островов, наблюдательный пункт и блокпост. Также уничтожена позиция развертывания вражеского подразделения.

Наша авиация и артиллерия отработали по островам, и мы продолжаем утверждать, что господства врага там нет. Они пытаются обустроиться, но мы туда достигаем,

– подчеркнула Гуменюк.

Гуменюк о ситуации на южном фронте: смотреть видео