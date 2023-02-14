Об этом 24 Каналу рассказала спикер Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк. Она сообщила, что украинские силы обороны уничтожают врага на островах недалеко от Херсонщины.
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Гуменюк сообщила, что враг постоянно пытается продвинуть на острова в устье Днепра свои силы, развернуть там наблюдательные посты и перебазировать боезапасы.
ВСУ отработали по врагу
За прошедшие сутки контрбатарейная работа украинских подразделений уничтожила склад боеприпасов на одном из островов, наблюдательный пункт и блокпост. Также уничтожена позиция развертывания вражеского подразделения.
Наша авиация и артиллерия отработали по островам, и мы продолжаем утверждать, что господства врага там нет. Они пытаются обустроиться, но мы туда достигаем,
– подчеркнула Гуменюк.
Россияне понесут потери на юге: последнее
- Взбунтовавшись против военного порядка, российский оккупант на Херсонщине взорвал командира гранатой, он остался без обеих ног. Также известно еще о трех погибших и восьми раненых.
- Силам обороны в Херсонской области было уничтожены 3 установки типа "Град", по которым россияне обстреливали Херсон. Также наши военные уничтожили до 4 единиц тяжелой ствольной артиллерии.
- Во временно оккупированной Новой Каховке произошло попадание в яхт-клуб, где любили отдыхать русские офицеры. Информацию о погибших скрывают.